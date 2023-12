Mais de duas semanas após as notícias sobre a possibilidade de abandonar Wall Street, a Farfetch mantém o silêncio. O mercado nada sabe e a empresa já vale menos de 300 milhões de dólares em bolsa. Se para fora nada sai, no interior da Farfetch também há queixas de falta de informação quanto ao futuro.

Mas Pedro Sá, sócio e coordenador de corporate da PRA — Raposo, Sá Miranda & Associados, em declarações ao Observador, considera que a estratégia de silêncio adotada pela plataforma de moda de luxo pode ser encarada como autoproteção. “Quando uma empresa não fala é porque não tem nada para dizer”, afirma, acreditando que uma empresa cotada em bolsa não pode “dizer coisas para o ar”.

Nesse sentido, defende que a companhia liderada por José Neves só quebrará o silêncio quando tiver medidas concretas para anunciar, embora a imprensa especializada avance que está em contacto com investidores e a equacionar vendas de áreas de negócio para aumentar a liquidez. Não pode “dar conferências de imprensa tipo jogador de futebol a mandar palpites”, exemplifica. Se ainda não se comprometeu com determinadas medidas é porque “não as terá ainda”, supõe Pedro Sá, indo ao encontro da teoria dos meios de comunicação internacionais, que asseguram que as conversações estarão longe de terminadas.

