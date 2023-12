“A Farfetch não vai comentar.” Há cinco dias que a empresa criada e liderada por José Neves adotou a política de não comentar as notícias sobre a sua continuidade em bolsa. E as perguntas sobre se a companhia vai fazer algum comunicado ao regulador do mercado de capitais dos EUA sobre as razões que a levaram a adiar a divulgação de resultados ou mesmo sobre se existe alguma data prevista para prestar contas – uma obrigação enquanto empresa cotada – têm recebido sempre a mesma resposta: sem comentários.

Há cinco dias que a Farfetch está em silêncio, desde que, na passada terça à noite, o inglês Telegraph avançou que José Neves estaria a estudar a hipótese de retirar a empresa da bolsa de valores de Nova Iorque. A notícia pode não ter tido comentários da Farfetch, mas motivou um comunicado da Richemont, a empresa suíça dona da Cartier e da Montblanc, com quem a companhia luso-britânica tenta fechar um negócio desde agosto de 2022. Se a notícia indicava que a empresa até contaria com o apoio de alguns investidores de peso, como a Alibaba e a Richemont, para essa operação de retirada de bolsa, a empresa suíça puxou o tapete e lembrou aos acionistas que “não tem obrigações financeiras para com a Farfetch”, afirmando que não “prevê a concessão de empréstimos ou investimentos” à empresa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.