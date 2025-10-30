Rio de Janeiro. A operação histórica montada para encurralar traficantes na mata, os corpos em fila e as críticas de Brasília

Euleci Santana denuncia em declarações à TV Brasil que o filho terá sido executado pela polícia. “A gente tem a mensagem do meu filho. O meu filho se entregou. Saiu, mandou a mensagem com a localização: ‘Estou-me entregando’. Saiu algemado e mataram. Arrancaram o braço dele no lugar da algema”, diz a mulher.

Ao Estadão, uma familiar de um dos mortos disse que os corpos tinham “sinais de tortura”, como cortes. “Tinha corpos sem cabeça, com marcas de faca”, disse a moradora. O jornal também confirmou a existência de um corpo decapitado. “Não tinha necessidade de fazerem isso. Muita gente morreu. Eles só vêm para matar”, criticou a mulher. “Fizeram um necrotério lá dentro da favela: abriram os corpos como se fossem médicos”, afirmou Tamara Ferreira, que foi ao IML reconhecer um dos mortos na operação. Aos jornalistas presentes na comunidade, uma moradora identificada como Jessica criticou a atuação da polícia e as declarações do governador do Rio de Janeiro. “Você não aguentaria um dia do que o favelado vive. Aqui tem trabalhador, aqui tem guerreiro. Tem bandido, tem? Mas tem bandido melhor do que os de terno e gravata. Vocês matam com a caneta”, disse, em meio aos aplausos dos vizinhos e gritos de “toda vida importa”.

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Polícia Civil diz que mortos surgiram na praça “como se tivessem atravessado um portal e trocado de roupa”

Os mais de 60 corpos encontrados pelos familiares na zona de mata na passada quarta-feira (a polícia confirma 63, os moradores dizem ter resgatado mais de 70) todos de homens, ficaram alinhados lado a lado no chão, à vista dos vizinhos, a maioria em roupa interior ou cobertos por lençóis. A Polícia Civil informou que vai investigar quem participou da remoção dos corpos na área de mata — para o secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, o facto dos corpos terem aparecido na praça despidos configura fraude processual. “Vale lembrar, para desmistificar certas narrativas, que parece ter ocorrido uma espécie de ‘milagre’ com os corpos que estão aparecendo hoje. Esses indivíduos estavam na mata, equipados com roupas camufladas, coletes e armamentos. Agora, muitos deles surgem apenas de cueca ou short, sem qualquer equipamento — como se tivessem atravessado um portal e trocado de roupa. Temos imagens que mostram pessoas retirando esses criminosos da mata e os colocando em vias públicas, despindo-os”.

Também o governador Cláudio Castro denunciou através das redes sociais a atuação dos familiares e amigos dos mortos. “É revoltante ver até onde o crime é capaz de ir para tentar enganar a população. Circulam vídeos mostrando claramente a manipulação de corpos depois dos confrontos: pessoas cortando roupas camufladas, tentando mudar a cena para culpar a polícia”, escreveu, ao partilhar um vídeo do momento descrito.

É revoltante ver até onde o crime é capaz de ir para tentar enganar a população.



Circulam vídeos mostrando claramente a manipulação de corpos depois dos confrontos: pessoas cortando roupas camufladas, tentando mudar a cena para culpar a polícia. pic.twitter.com/84anqp3rIw — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 29, 2025

Técnicos do Ministério Público do Rio de Janeiro também estão a realizar perícias independentes nos corpos, diante das denúncias de execuções e torturas apresentadas pelos familiares dos mortos. Mais da metade dos 117 corpos de suspeitos já foi identificada, mas os nomes ainda não foram divulgados. Os quatro polícias mortos são Cleiton Serafim Gonçalves, de 40 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, de 39, dois sargentos do Bope, e Marcus Vinicius Cardoso, de 51 anos, e Rodrigo Cabral, de 34, polícias civis.

O procurador-geral de Justiça do Estado, Antônio José Campos Moreira, afirmou durante uma conferência de imprensa, que as imagens das bodycams são essenciais para apurar as circunstância das mortes. Contudo, o secretário da Polícia Militar, Marcelo de Menezes, diz que o mais provável é não existirem registos da totalidade da operação. “As baterias das câmaras duram cerca de 12 horas. Começamos a reunir às 3h de terça-feira. As tropas começaram a movimentar-se às 5h. Em algum momento, há a substituição dessas baterias. Dado o cenário em que ali estavam empregadas as câmaras, aquelas baterias não foram recarregadas e em algum momento essas imagens podem ter sido perdidas“, diz o secretário.

Tortura, controlo armado de moradores e expansão territorial

A Operação Contenção foi autorizada por uma decisão da 42ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, a pedido da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado, que no documento descreve uma estrutura hierárquica e armada do Comando Vermelho no Complexo da Penha e nas comunidades próximas, com o uso sistemático de tortura, o controlo armado de moradores e a expansão territorial para áreas dominadas por milícias, de acordo com informações publicadas pela Folha de S. Paulo. A decisão ainda decreta a prisão preventiva de mais de 60 suspeitos, incluindo Doca, que é considerado o líder do grupo criminoso.