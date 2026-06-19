Rivalidades, intrigas e frustrações. Montenegro II: uma família já não tão feliz à procura de sobreviver

“Não é Cavaco quem quer…”

À cabeceira senta-se Luís Montenegro, patriarca incontestável, o maestro que dita o ritmo e a estratégia do Governo, que ouve muito, em particular Hugo Soares, líder parlamentar e número dois de facto do PSD, mas que decide quase sempre sozinho. Que trabalha com pequenas equipas (Miranda Sarmento, Rangel, Leitão Amaro, Castro Almeida, Abreu Amorim e o mesmo Hugo Soares são o núcleo de coordenação política), que premeia a lealdade, que tem horror a fugas de informação e que desenvolveu uma relação com a comunicação social que contamina e condiciona o resto do elenco governativo. De resto, existe quem, mesmo no Governo, diga dentro de portas aquilo que já há muito se percebeu fora delas: existe um antes e um depois da Spinumviva.

O caso deixou marcas profundas. Luís Montenegro não esquece a forma como jornalistas, articulistas e comentadores fizeram a cobertura mediática de uma matéria que o primeiro-ministro continua a achar que pertence à sua esfera estritamente pessoal e familiar. Mais um golpe — porventura o derradeiro — na relação entre o próprio e uma bolha mediática que, sente Montenegro, nunca o aceitou como um igual, subvalorizando-o nos momentos mais cruciais. Um estranho entre a elite, um “homem de Espinho” na corte lisboeta, o ponta de lança do ‘povo’ contra a “jornalada”, termo usado amiúde entre alguns dos homens de Montenegro.

Esta perceção ajudou a alimentar uma mentalidade de cerco que se estendeu ao núcleo mais restrito do líder e que, em bom rigor, também se alimenta (e alimenta) de um certo zeitgeist. A comunicação social ora é tratada com muita desconfiança, ora com hostilidade. O Governo comunica pouco e o estritamente necessário. Ao mesmo tempo, também se procura emular a mitologia cavaquista que Montenegro nunca escondeu admirar — também Aníbal Cavaco Silva, o “homem de Boliqueime”, era desprezado pelas elites, e também Aníbal Cavaco Silva era atacado pelos jornais, em particular pel’O Independente.

Acontece que esta mentalidade de cerco, a resultar, teria de ser acompanhada por um desempenho governativo que furasse a bolha e falasse diretamente para o eleitorado. Fazer, fazer, fazer, ocupando a agenda mediática, sem dar espaço à oposição para reagrupar e reagir. Um governo ultraminoritário é como uma bicicleta em andamento: se parar, cai. Montenegro sabe-o e foi por isso que organizou um primeiro elenco dedicado ao combate político, que saltava de tema em tema todas as semanas.

Deu frutos. Um ano depois da primeira vitória, Montenegro apresentou-se a votos numas eleições que foram um referendo à sua integridade como primeiro-ministro e ganhou de forma folgada. Só que, daí para cá, algo mudou. No interior do Governo, reconhece-se isso mesmo e adiantam-se explicações. As possíveis, pelo menos. Não todas necessariamente concordantes entre si, o que também revela alguma hesitação sobre o que devia estar a ser feito e não está.

Há coisas a acontecer, mas a comunicação não está a ser bem feita. O país não está a receber bem as ‘boas notícias’ — o foco da opinião pública e publicada está agora nos problemas que existem e não nas expectativas que a AD criou naquele primeiro ciclo (veja-se como Luís Montenegro se queixou de ninguém ter ligado nenhuma ao que disse perante empresários alemães). A ideia, pelo menos inicial, de que a legislatura estava para durar convidou a uma certa letargia nos corredores do Executivo. Há gente encantada com o título de ‘senhor ministro’ e com as comodidades que vêm com o cargo. A economia não dispara e os custos de vida crescem. Os grandes dossiês (Saúde, Habitação) demoram tempo a resolver, as necessidades do país não páram de aumentar e culpar o PS começa a ser curto. A reforma do Estado avança, mas demorará anos até render votos (se é que vai render).

A guerra no Irão e o comboio de tempestades consumiram tempo, energia, foco e os recursos orçamentais que, porventura, poderiam ajudar a fazer uns brilharetes e a subir nos índices de popularidade. O apagão foi um teste de stress não necessariamente bem-sucedido. A grande aposta — a nova lei laboral — foi um assumido desastre em termos de comunicação, acabou como se viu e ninguém consegue antecipar exatamente o real impacto na popularidade do Governo. Os sermões de Pedro Passos Coelho sobre a falta de espírito reformista puseram o país a olhar para o lado lunar da governação e deixaram Montenegro na defensiva. O mesmo Montenegro que, vão lamentando alguns ministros, liga e desliga, aparece e desaparece, arranca e pára.

“Não é Cavaco quem quer. Falta planeamento político, falta uma ideia do que se quer para o país, falta liderança”, diz ao Observador um senador social-democrata insuspeito de estar alinhado com Pedro Passos Coelho e de nutrir qualquer antipatia por Luís Montenegro — antes pelo contrário. “Esse governo de 1985 era minoritário mas enfrentava o Parlamento. Combatia. O país percebia que havia um caminho. Este não”, insiste a mesma fonte — crítica, de resto, replicada por Miguel Relvas numa recente entrevista ao Observador.

Ora, num Governo que se habituou a ser montenegrocêntrico por necessidade (a renovação geracional também roubou dimensão política ao elenco) e por feitio (se se decide em circuito fechado, não se estimula a iniciativa individual), os momentos em que o primeiro-ministro desliga notam-se muito mais. Quando a estrela de Montenegro apaga, o Governo deixa de brilhar. “O primeiro-ministro é o coração do Governo. É ele que bombeia o sangue. Às vezes o coração bate mais devagar, outras vezes bate mais depressa. O importante é que continue a bater”, relativiza um dos elementos mais centrais do Governo, mesmo não escondendo a apreensão com o momento atual do Executivo.

Durante muito tempo — em particular durante grande parte da discussão sobre a reforma laboral —, Montenegro deixou a ministra e o Governo como um todo expostos ao desgaste. E quando chamou o processo a si, o estrago já estava feito. Em rigor, além da resposta que deu a Pedro Passos Coelho, pouco de Montenegro ficou na retina desde que foi reeleito primeiro-ministro. Na verdade, existe um lado assumidamente tático nesta gestão dos tempos — no Parlamento, o próprio primeiro-ministro chegou a assumir-se como um corredor “com endurance” e que “não sprinta nos primeiros cem metros”.

Traduzindo: as eleições hão de chegar antes do tempo (2028 é o ano? Ou antes?) e será preciso oxigénio para o combate e trunfos para vender. Mas, entretanto, o tempo passa e a gestão do dia a dia agrava a perceção externa de que o Governo está parado (“Parece que estão cansados de estar no poder”, lamenta outro senador do PSD) e, pior ainda, acentua a falta de coesão interna. A cerca que separa o Governo da bolha está a ruir — não a partir de fora, mas por dentro.