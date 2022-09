Nesse aspeto, está de acordo com o Governo: o pacote anti-inflação de 2,4 mil milhões de euros apresentado pelo Executivo para conter os efeitos sobre as famílias não deverá pôr em causa a meta do défice, de 1,9% do PIB. Mas Rui Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), não isenta o novo plano de críticas. Desde logo porque não concorda com mexidas nos impostos, como aquelas que o Executivo quer manter no ISP ou fazer na redução de uma parcela do IVA da eletricidade , ou limites nas rendas.

Em entrevista ao Observador, defende que é preferível atribuir cheques porque mais facilmente ajudam os consumidores a ajustar o consumo. Mas alerta que o valor não deve ser demasiado generoso, sob o risco de poder contrariar a política monetária e dar gás à inflação — um problema que 125 euros não trazem, um montante “tão pequeno face à perda do salário real”. Já a redução da parcela do IVA da luz a 13% para 6% é uma medida com um elevado “custo macroeconómico para o país para um benefício praticamente nulo das famílias”. O Governo contabilizou em 90 milhões de euros a perda de receita fiscal com esta medida até dezembro de 2023.

Na mesma entrevista, Rui Baleiras avisa ainda para os riscos de uma recessão no horizonte, que a acontecer poderá ser já em 2023. Perante esses receios, e a incerteza sobre a evolução futura da Covid-19, recomenda ao Governo que é “prudente” guardar dinheiro para um novo layoff. “É natural que o abrandamento da atividade económica — não sei se vai chegar ao ponto do produto cair no próximo ano face ao produto de 2022 — deixe algumas empresas com excesso de trabalhadores e seria bom que essas pessoas não fossem despedidas”, defende.

O pacote anti-inflação anunciado pelo Governo tem alguns apoios às famílias. Ainda não conhecemos os cheques para as empresas. Mas, segundo o ministro das Finanças, houve uma preocupação em preservar as contas públicas e de alcançar o objetivo de défice orçamental de 1,9%. Fez bem o Governo em ter esta preocupação com o défice e também com a dívida pública?

Tem que ter. A sustentabilidade das finanças públicas é uma condição necessária para o Estado ter políticas públicas nas várias áreas da governação. Não é um objetivo em si, mas é uma condição necessária para que as políticas públicas possam funcionar eficazmente e, portanto, é natural que o Governo seja prudente no envelope financeiro. É engraçado que, na terça-feira, no Financial Times o tema de destaque por volta da hora do almoço era uma fotografia do primeiro-ministro António Costa com o título: ‘pacote anti inflação do governo português assegura o cumprimento dos objetivos orçamentais’. É aquilo que a imprensa internacional financeira destaca. Isso é muito importante para a credibilidade da política orçamental nos mercados financeiros.

