Os olhos húmidos de Christine Lagarde faziam o possível para tentar esconder que este terá sido um dos mais difíceis (e ingratos) encontros com jornalistas desde que a francesa assumiu a liderança do BCE. Enquanto explicava o porquê de o BCE ter optado pela maior subida de sempre nas taxas de juro, Lagarde não resistiu a um desabafo: o banco central não tem meios para baixar os preços da energia, não consegue acabar com a guerra na Ucrânia nem lhe cabe a si fazer as mudanças geopolíticas que são necessárias. “Esse é um trabalho que tem de ser feito por outras pessoas, não por nós“, atirou, antes de rapidamente dar a ressalva: “Nós iremos, porém, fazer o nosso“.

Embora tenha confessado alguma impotência perante os acontecimentos que diz estarem na base da inflação “extremamente elevada” que a zona euro vive, Christine Lagarde garantiu, no entanto, que não irá faltar determinação no Conselho do BCE para dar o seu “contributo” para controlar a subida dos preços. E que “contributo” será esse? Depois desta histórica subida de 75 pontos-base nas taxas de juro, virão outras nos próximos meses – logo se verá com que intensidade, isso será decidido “reunião a reunião”.

A intenção do BCE é declarada: Lagarde admitiu que o controlo da inflação irá passar por “conter a procura” económica. E taxas de juro mais altas vão ajudar a criar condições para que esse arrefecimento ocorra – sim, porque o BCE e Lagarde reconhecem agora que a inflação há muito deixou de ser apenas um fenómeno importado e resultante de problemas nas cadeias globais de abastecimento de bens, já que os preços também estão a disparar nos serviços e em outras áreas da economia.

