Rui Tavares: "Tive conflitos com Joacine e Louçã. Dos três, não façam de mim o caso especial"

Mas não consegue dizer propostas que foram públicas de Joacine Katar Moreira que o Livre não subscreveria?

Não é possível a um partido saber como é que vai votar no Orçamento ao mesmo tempo que toda a gente. Isso põe um problema a qualquer organização, não só a um partido. Como antes, em relação a votos até importantes: o partido não conseguia saber, sequer a posteriori, se aquele voto tinha sido um engano, se não foi, para se poder preparar e poder comunicar.

Mas o partido duvidava que a deputada eleita seguisse aquilo que era a linha do Livre?

Não estamos a falar de dúvidas nem de suspeitas, estamos a falar de factos que ocorreram e que tornavam difícil ao próprio partido poder preparar-se para determinadas orientações — para a opinião pública, com outros partidos — porque não as tinha sabido antecipadamente ou não as tinha conseguido esclarecer depois. Não é o tipo de exercício de mandato que queremos dar às pessoas e, aliás, a que os próprios candidatos nas primárias do Livre se comprometem. Nunca exigimos o mandato de volta, nunca exigimos que a deputada abandonasse o Parlamento, tinha a sua legitimidade e o mandato é exercido de forma individual. A única coisa que o Livre disse foi que com as coisas a passar-se nesses termos o partido não se podia responsabilizar e, portanto, devia haver uma clarificação política para que cada um fique com as suas responsabilidades.

O incidente com Joacine não é um caso isolado. Quando foi eleito eurodeputado nas listas do Bloco também não conseguiu dialogar com o partido e acabou por romper. Aprendeu a ser mais dialogante depois desse episódio?

O que se passou foi uma situação de conflito com o então coordenador do BE, conflito que não procurei. As pessoas conhecem-me e tenho colaborado de forma construtiva com muita gente ao longo da vida. De facto há um conflito com Francisco Louçã e com Joacine Katar Moreira. Se formos a ver o historial de pessoas com quem Francisco Louçã entrou em rutura não é pequeno. Ou seja, nestas três pessoas, não queiram fazer de mim o caso especial. A prática da minha vida tem sido uma prática de diálogo e compromisso, as pessoas que me conhecem sabem que sou uma pessoa construtiva e cordata. Evidentemente isso não significa ser uma pessoa moldável ou aceitar, como aconteceu no caso do BE, um ataque nas redes sociais até à minha dignidade à minha vida profissional.

E já recuperou a confiança que na altura disse ter perdido em Francisco Louçã? Dizia que não tinha confiança pessoal nem política.

Não tenho nem hábito de guardar rancores, não guardo a ninguém, nem hábito de estar permanentemente a revisitar o meu passado pessoal. É alguém que faz parte do debate público com quem tenho concordâncias e discordâncias, muitas vezes claras.

Mas já confia nele?

As relações que aqui nos trazem são políticas e partidárias com a direção do Bloco que existe agora. Apesar das diferenças ideológicas e políticas, o Livre tem uma boa relação com essa direção. Temos reuniões constantes.

Sim, mas voltou ou não a ter confiança pessoal e política em Francisco Louçã?

Não costumo revisitar o passado nem guardar rancores. Da parte dele, não houve nunca um esclarecimento nem um pedido de desculpas.

Portanto, continua a não ter confiança pessoal nem política.

Não acho que uma entrevista em legislativas seja o lugar adequado para trazer questões que seriam, nesse caso, do domínio pessoal. Não houve um pedido de desculpas, não houve um esclarecimento, acho que a minha resposta é bastante evidente. A inferência que se pode retirar disso é bastante evidente.

Francisco Louçã não deixa de ser das figuras mais importantes do Bloco. Isso não belisca o diálogo entre o Livre e o Bloco?

Acabei de dizer que não. Nós temos reuniões, fizemos uma coligação em Oeiras, antes disso apoiámos num o candidato do Bloco em Loures, Fabian Figueiredo.

Estamos a falar de uma eventual negociação que venha a existir na Assembleia da República. São níveis diferentes de entendimento e de pontes que se devem estabelecer.

Mas tivemos reuniões na Assembleia da República enquanto isso foi possível, enquanto o Livre esteve representando. Do lado do Bloco, quando um partido de extrema-direita quis atacar a sede do Livre e tentou atacar a sede do Livre, as primeiras pessoas que apareceram foram militantes do Bloco de Esquerda. Não esquecemos esse ato que foi de solidariedade e de generosidade. Aquilo que aproxima Bloco de Esquerda e Livre e outros partidos na esquerda é mais do que aquilo que nos separa e não devemos ampliar nem exagerar diferenças nem conflitos que tenham existido no passado para impedir qualquer tipo de colaboração no presente. Felizmente, não temos sentido esse tipo de obstáculos.