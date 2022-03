Sanções: "A Europa tem muito mais em jogo". Entrevista a Edoardo Saravalle

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não há sanções finais. A parada pode subir sempre mais. Mas as sanções já impostas ao banco central russo são fortes. Os países, de qualquer forma, acabam por ter ideia do cardápio que têm disponível e vão avançando consoante os acontecimentos. Edoardo Saravalle, nascido em Itália mas com dupla nacionalidade, trabalha nos Estados Unidos, onde desenvolveu a sua atividade de investigador de sanções económicas, sendo igualmente especialista em segurança nacional e implicações geopolíticas no mercado da energia. Esteve no CNAS (Center for a New American Security), tendo trabalhado também na banca de investimento, no American Enterprise Institute e na Associação de Política Externa, e feito ainda parte do gabinete do senador democrata Jim Cooper. Recentemente tem trabalhado na comissão do Senado do sistema financeiro e do mercado de futuros. Licenciado em história, estudou ainda relações internacionais e direito.

Edoardo Saravalle dá, nesta entrevista ao Observador, a sua visão sobre o processo de sanções imposto pelos aliados contra a Rússia. E admite que o surpreendeu a rapidez com que foram tomadas as decisões. Admite que estes pacotes deverão infligir dano económico, mas é difícil prever os anos do impacto. Elogia o trabalho feito pelo departamento norte-americano que fiscaliza as sanções, admitindo que não é assim tão fácil contorná-las. Pelo menos neste caso.

Ficou surpreendido com o nível de sanções imposto contra a Rússia?

Diria que sim, embora, em relação às sanções específicas, soubéssemos que estavam em cima da mesa. Mas a rapidez com que foram impostas foi, definitivamente, surpreendente. Nunca houve uma rampa de lançamento tão rápida como a que vimos.

Foi algo sem precedentes?

Penso que foi sem precedentes. O que os Estados Unidos fizeram individualmente já tinham feito noutras situações, como terem sancionado o Banco Central do Irão. Mas a escala da economia russa é muito maior do que a iraniana e está muito mais ligada ao sistema financeiro internacional. A Europa tinha relações com o Irão, mas os Estados Unidos desligaram-se da economia iraniana ao longo de 30 anos, tendo levado à escalada de sanções. No caso da Rússia, embora tenha havido a imposição de sanções em 2014, no dia a dia ainda existia muita interligação. Por isso, nesse sentido, foi algo sem precedentes, como disse, pela rapidez e pelo choque económico. O Irão, que costumo referir, é o outro exemplo de sanções que atingiram uma economia grande com potenciais efeitos macroeconómicos, mas que foi tomada ao longo de um conjunto de anos. Enquanto no caso da Rússia as coisas aconteceram numa semana.

As sanções foram sendo anunciadas quase numa base diária. É a melhor forma?

No contexto sancionatório, foram efetivamente muito rápidos. E, especialmente na União Europeia, em que é necessário o acordo de 27 Estados-membros, há naturalmente limites sobre o que se consegue fazer. Fazê-lo em uma ou mesmo duas semanas e meia é provavelmente o mais rápido que conseguem. E porque também há que pôr isto por escrito. Por outro lado, perante a incerteza nomeadamente sobre o que acontece depois de se impor as sanções, quererão alguma flexibilidade para avaliar. Penso que, depois de cada sanção, haverá um período em que os governos quererão avaliar como o mercado reage, até porque há sempre coisas inesperadas. Por exemplo, depois de imporem sanções ao banco central aperceberam-se que os exportadores russos estavam a ser utilizados para sustentar o rublo. E, por isso, uns dias depois lançou-se um comunicado a dizer que isso não era permitido, ao abrigo das sanções impostas. Por isso, há sempre algum tipo de ajustamento e improviso à medida que a situação se desenvolve.

A Rússia é, segundo foi noticiado, atualmente o país mais sancionado a nível mundial. São efetivas estas sanções?

Bom, penso que o mais importante não é necessariamente o número de sanções, mas o que é alvo de sanções. Se fosse apenas uma sanção contra o banco central seria, mesmo assim, dos países mais sancionados no mundo em termos de impactos macroeconómicos. Mas é verdade que, havendo outras jurisdições a associarem-se às sanções — países como a Suíça, que geralmente não entram — torna-se definitivamente mais difícil para a Rússia travar a tempestade, já que cada transação que queira fazer ou qualquer caminho que queira tomar para contornar as sanções ficam mais complexos. É claro que o objetivo das sanções neste momento é impor danos à Rússia em termos económicos que levem a uma possível solução. Ou seja, há um ponto de vista técnico nas sanções, que é encontrar os alvos e levar a que seja mais difícil à Rússia continuar com relações económicas — mas depois há também sanções como instrumento diplomático. Penso que agora estamos na fase diplomática. Claro que se pode infligir mais dano à economia russa, mas agora o desafio é diplomático, é conseguir chegar a acordo com a Rússia. Veremos como corre. E penso que quer a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos estarão provavelmente, em conjunto, a tentar perceber o que querem da Rússia para que se possa chegar a acordo. E se as sanções resultam.

Poderemos ver nos próximos dias o estabelecimento de mais sanções?

Penso que pode haver mais sanções. A União Europeia acabou de anunciar mais [a entrevista foi feita no dia seguinte ao anúncio pela Comissão Europeia do quarto pacote de sanções], ou seja, pode haver mais sanções, e há ainda mais coisas a sancionar. Mas já se infligiu muita dor, pode impor-se mais, mas para que as sanções resultem não se trata do número de danos infligidos, mas também a capacidade de, através da diplomacia e negociação, converter a dor em resultado.

Na sua análise, qual foi a sanção até agora mais pesada? O bloqueio ao banco central russo?

Sim, sim. Definitivamente as que afetam os bancos centrais são as mais pesadas. As que tinham sido impostas uns dias antes pelos Estados Unidos contra os bancos russos já eram extremamente consequentes e, na altura, já dizia que eram uma medida forte.

A retirada do sistema Swift?

Não. A primeira dos Estados Unidos contra os bancos, nomeadamente contra o Sberbank e o VTB, que, para mim, é até mais relevante do que as transações via Swift. Mas, então, avançaram para o banco central e aí torna-se mais difícil para a Rússia controlar a sua economia e estabilizá-la. E, por isso, acho essa sanção a mais consequente.