Como Xi Jinping se prepara para atirar um "salva-vidas" à Rússia, suavizando efeito das sanções ocidentais

A Gazprom a a chinesa CNPC assinaram um acordo de fornecimento de gás natural a 25 anos através do novo gasoduto da Sibéria que deverá estar a operar em pleno em 2025. A petrolífera russa Rosneft já é a maior exportadora de petróleo para a China, fornecendo 7% das necessidades, tendo reforçado o fornecimento já este ano. No mesmo dia em que as tropas russas entraram na Ucrânia, uma agência chinesa deu luz verde à compra de trigo de todas as regiões russas que estavam condicionadas por causa do risco de contaminação de um fungo.

Jorge Tavares da Silva diz que para a Rússia o grande mercado é a Europa, mas as sanções decididas pela União Europeia vão dar mais oportunidade de reforço da cooperação económica entre os dois países à margem do Ocidente, não só na energia e nos produtos agrícolas, mas ainda em áreas tecnológicas e dos chips, setores que foram alvo das sanções da União Europeia.

Também ao nível financeiro, e enquanto as potências ocidentais hesitam em acionar a chamada “bomba atómica” das sanções — a exclusão da Rússia do sistema mundial de operações bancárias SWIFT –, a Rússia e a China têm vindo a desenvolver um caminho paralelo ao todo poderoso dólar. Vários acordos comerciais, incluindo a venda de gás e petróleo, estão a ser feitos com outras moedas, desde o euro, mas também rublos e yuans. Ainda assim, e de acordo com dados do banco central russo citados pelo Financial Times, 47% dos negócios entre os dois países eram feitos em dólares e 36% em euros nos primeiros nove meses de 2021.

A mesma fonte indica que a Rússia já é o maior destino de financiamentos atribuídos pelo setor institucional público chinês que entre 2000 e 2017 atingiram 151 mil milhões de dólares, empréstimos que têm como colateral as receitas futuras das exportações de petróleo. Entre estes financiadores está o China Development Bank e o Export-Import Bank of China.

Sanções podem ter efeitos perversos

Para já, o impacto das sanções anunciadas não parece grande, apesar das palavras duras usadas pela presidente da Comissão Europeia. O primeiro pacote europeu pretendeu, logo, impedir o acesso da Rússia às mais importantes capitais financeiras. “O alvo corresponde a 10% do setor bancário, mas também empresas públicas chave no setor da defesa. Estas sanções vão aumentar os custos de financiamento, causar mais inflação e gradualmente minar a base industrial russa”, afirmou Ursula von der Leyen.