No Hospital de Santa Maria a agitação não abranda em pleno verão. Dezenas de pessoas, entre profissionais e utentes, saem e entram em diversas direções, denunciando a agitação do maior hospital do país. Será esta unidade, com mais de 6 mil trabalhadores, a referência para acudir a qualquer problema de saúde que o Papa Francisco possa ter durante a Jornada Mundial da Juventude.

Por isso, foi montado um circuito próprio para receber o Papa, em caso de necessidade, e que, por questões de segurança, ainda será avaliado pelo Vaticano. Não haverá somente uma equipa dedicada em exclusivo durante os dias da JMJ, mas sim várias pessoas a fazer a ligação do hospital que, consoante o nível de cuidados exigidos para o Sumo Pontífice, irão acionar as equipas mais adequadas e que estiverem de serviço nesse momento, explica ao Observador, o enfermeiro-diretor do Hospital de Santa Maria e coordenador da resposta assistencial do hospital ao Papa Francisco, José Alexandre Abrantes.

No plano, trabalhado ao detalhe, há, ainda assim, uma pedra na engrenagem: o heliporto. A infraestrutura, inoperacional há anos, pode não estar pronta para receber voos de emergência médica a tempo da visita de Jorge Mario Bergoglio a Portugal — a segunda visita do Papa Francisco a território nacional, depois de ter estado presente nas comemorações do centenário de Fátima em 2017.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.