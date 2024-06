São uns ténis de 500 euros ou uma galinha dos ovos de ouro? A história de um "ícone" e "símbolo de status" chamado Golden Goose

“Quem tudo quer, tudo perde”, moraliza a fábula de Esopo que inspirou o batismo da marca, mas a rota ascendente parece desmentir fracassos motivados pela ganância, como nessa velha história da Galinha dos Ovos de Ouro. No final de maio, a italiana Golden Goose anunciava a sua intenção de entrar na bolsa de Milão no mês seguinte. Esta semana, a empresa detida pela gigante britânico de capital de risco Permira, anunciou que o intervalo de preço das suas ações se situaria entre 9,5 e 10,5 euros. Expectativa para quem tencionava colocar cerca de 30% do atual capital social em bolsa? Angariar cerca de 558 milhões de euros com a operação, descrevia então a Reuters, que com isso valorizava a empresa em 2,4 mil milhões de euros. O passo representa a maior estreia na bolsa de Milão desde maio de 2023, então a cargo da Lottomatica, que gere as lotarias italianas. Ou representaria, pelo menos até ver. Esta terça-feira, com um cenário de eleições em França pela frente, a mesma Reuters atualizava o estado do processo: a marca adiou a sua oferta pública inicial de ações devido “à volatilidade do mercado decorrente da incerteza política na Europa“.

Ovo após ovo, estima-se no entanto que um título como o que segue não perca atualidade: “Os Golden Goose de estimação de Taylor Swift esperam uma avaliação de 2 mil milhões de dólares na oferta pública inicial” — é que, melhor que uma galinha dos ovos de ouro, só duas galinhas dos ovos de ouro na mesma frase. Mas Swift não é a única celebridade a contribuir para o hype granjeado nos últimos anos pelo ganso dourado — com guerra ou sem guerra no velho continente. Reese Witherspoon, Michele Obama, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Virgil Abloh ou Chris Hemsworth, são apenas alguns dos nomes que já foram vistos e fotografados a calçar a marca de ténis, cujas vendas, segundo a Reuters cresceram em média 23% nos últimos três anos, e devem crescer cerca de 9% no médio-longo prazo.

Da garagem para o mundo, grunge, artesanais e “fenómeno de aceitação social”

Na origem do produto-estrela (a estrela é literal) encontra-se o casal de designers Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo, que no ano 2000 decidiram lançar a marca de roupa e calçado Golden Goose, para um olhar renovado sobre o conceito de lifestyle e do luxo com toque artesanal em particular. “Éramos uma mulher e um homem, partilhando sentimentos, ideais e pontos de vista. Rapidamente encontrámos pessoas que pensam da mesma forma, evoluindo e expandindo naturalmente”, descreve o site da marca sobre as raízes do negócio, cuja caminhada começou em Marghera, Veneza, numa discreta garagem convertida em estúdio de trabalho.