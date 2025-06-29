Schrems, o ativista que põe gigantes no banco dos réus. Europa acha que é “protetora da privacidade, mas nada acontece" quando lei é violada

Max Schrems é o advogado que desafia as big tech, mas não é um particular fã do título “herói da privacidade” que conquistou pelos braços de ferro legais na área da proteção de dados. O austríaco de 37 anos estudou algum tempo na Califórnia, nos EUA, onde ouviu uma frase que acendeu o rastilho. “Na altura, havia um tipo do Facebook que dizia ‘os europeus são engraçados com todas as suas leis, mas se não forem seguidas nada acontece’”, explica em conversa com o Observador.

“A privacidade é um direito fundamental, faz parte da Carta dos Direitos Fundamentais, como a liberdade de expressão ou o direito à propriedade, é um direito garantido pela Constituição. Ao mesmo tempo, quando se trabalha nesta área, percebe-se que ninguém segue nada disto”, assume. “Comecei a aperceber-me disso quando ainda estava a estudar na Califórnia.” Depois da tal frase vinda de alguém ligado à maior rede social do mundo, decidiu avançar com um processo contra o Facebook por violação da proteção de dados. Em 2011, apresentou as primeiras queixas contra a rede social. Dois anos depois, formalizou uma reclamação contra a empresa junto da Comissão de Proteção de Dados Irlandesa, a entidade que supervisiona a atuação do Facebook em matéria de proteção de dados na União Europeia. O caso arrastou-se nos tribunais, até chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

De um momento para o outro, as queixas e os processos apresentados por Schrems ganharam projeção internacional. “Tinha a imprensa do mundo inteiro a viajar para o meu apartamento, em Viena, e depois percebiam ‘ah, isto é um tipo contra o Facebook’, o que era totalmente ridículo.”

Na altura, ainda era um estudante na faculdade de direito. “Pensei que se eu era o tipo que estava no pelotão da frente da privacidade europeia isso diz muito sobre quão má é”, admite. “Não deveria ser um estudante a aparecer na televisão para falar sobre isto, deveriam ser reguladores e especialistas.”

Foi assim que, em 2018, no mesmo ano em que o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) passou a ser obrigatório na União Europeia, Schrems lançou a None of your Business (Noyb), uma organização europeia para a defesa do direito à privacidade. Assim, deixou de apresentar ações contra as big tech em nome próprio e passou a fazê-lo com uma equipa, a partir da Áustria. Em sete anos, a Noyb lançou 877 ações no âmbito da proteção de dados e privacidade, visando empresas como a Meta, Google, Microsoft e Amazon, entre outras. A maioria dos casos (487), de acordo com o site da organização, está pendente.

A ideia inicial da Noyb, explica o fundador, passava por “otimizar e apresentar casos em que o sistema judicial funciona”, ao abrigo do RGPD. Um regulamento nascido para garantir que todos os Estados-membros têm as mesmas regras de proteção de dados pessoais. É este conjunto de regras que, por exemplo, determina que é preciso consentimento expresso para processar dados pessoais ou que há diferentes categorias de dados, consoante a sensibilidade. Passou a ser diretamente aplicável na UE a 25 de maio de 2018.

Mas há diferenças entre as expectativas de 2018 e a realidade de 2025, assume o advogado ao Observador. “O problema é que, passados sete anos da aplicação do RGPD, não existe uma única jurisdição onde funcione”, critica. “Em alguns casos, os reguladores são uma ‘porcaria’ e simplesmente não o aplicam. Às vezes até querem fazê-lo, mas não têm os recursos, não recebem recursos suficientes do governo e portanto não podem fazer o seu trabalho.”

Aponta “pequenas diferenças” entre a forma de atuação dos reguladores europeus no que toca à privacidade. “Um dos casos mais interessantes na Europa é Espanha, porque tem cerca de seis/sete decisões por dia e diz às empresas as penalizações e as consequências.” Vê menos atividade na Irlanda. “Os irlandeses produzem aproximadamente o mesmo número de decisões por ano do que os espanhóis num dia”, exemplifica.

Max Schrems defende que, em vários casos, não é uma questão de recursos, mas sim “de ordem política”. “Em muitas jurisdições é cada vez mais comum que [reguladores de proteção de dados] sejam nomeados politicamente”, o que poderá limitar a independência para aplicarem as leis de privacidade e penalizarem de forma mais pesada às tecnológicas, contextualiza.

Tece também críticas ao facto de o RGPD se traduzir em burocracia, especialmente para as empresas mais pequenas. “É um grande sorvedouro [de tempo e recursos] e considero que é inútil. Aqueles que querem regular com estas abordagens [de risco] são aqueles que não preenchem a informação e para quem não há consequências.” O advogado e ativista defende que, para uma aplicabilidade mais real do RGPD, faria sentido “diferenciar” a aplicação das regras. “Acho que precisamos de diferenciar muito mais a questão: não é sobre ter menos regulamentação, mas sim sobre ter uma regulamentação que realmente atinge quem deve atingir.” Volta a dar como exemplo as redes sociais da Meta.

“O RGPD exige que se registem todas as atividades de processamento de dados. (…) Recebemos um desses registos do Facebook. Seria de esperar que tivesse o registo mais complexo de todos. Eram quatro páginas. Eles simplesmente não querem saber, não preenchem”, afirma.