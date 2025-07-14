"Se ali estavam, era como se fossem invisíveis." A creche ilegal em Casal de Cambra onde crianças brincavam sozinhas entre ferro velho

O contrato de arrendamento, conta Rosa Pelicano, foi feito há mais de duas décadas e não tem prazo definido. “Foi feito pelo meu pai e, portanto, deve ter aí uns 20 e tal anos. Como o contrato não tem data, não sei até que ponto posso rescindir”, refere. Apesar da gravidade da situação, afirma que ainda não confrontou a inquilina, nem tenciona fazê-lo: “Acho que foi uma falta de respeito total. Até porque o meu filho vive por cima e nunca teve conhecimento de nada”. O filho de Rosa vive no primeiro andar da casa e, como “sai de manhã e chega à noite”, porque trabalha em Porto Covo, nunca se terá apercebido da existência de um espaço que pudesse receber crianças. A nora, que também “entra cedo e chega tarde”, também não saberia deste caso.

A PSP entrou em contacto com Rosa há dois dias para dar conta do desfecho da operação e pedindo-lhe que se deslocasse à esquadra para receber um relatório completo. “É aí que eu vou contactar um advogado”, conclui.

A versão da família da inquilina, que estaria a tomar conta das crianças, é contrária à das autoridades. Ao Observador, a filha rejeitou a ideia de que se tratasse de uma creche ou qualquer tipo de atividade ilegal. “Não há qualquer creche ou creche ilegal. São apenas familiares de familiares. A minha mãe está bem”, afirmou de forma breve, tentando desvalorizar a situação.

Quando questionada sobre o número de crianças encontradas no local e o estado de saúde ou bem-estar em que se encontravam, Sara recusou-se a entrar em detalhes. “Não vou falar”, disse, antes de desligar a chamada.

PSP pede a pais para confirmarem “legalidade” das instituições

Ao Observador, fonte da Junta de Freguesia de Casal de Cambra referiu que, de acordo com as informações disponíveis, ali não funcionaria uma creche — seriam, antes, “amas ilegais” com várias crianças à sua guarda. De acordo com a mesma fonte, a Junta não dispõe de dados concretos ou detalhados sobre o funcionamento do espaço.

À autarquia local terá chegado recentemente uma denúncia sobre a situação em que as crianças eram mantidas, num espaço que não estava registado como creche. Segundo a denúncia, o rés-do-chão teria sido arrendado há cerca de um mês. Perante a situação, uma assistente social da própria Junta de Freguesia deslocou-se ao local em articulação com os agentes da PSP, no momento em que a operação ainda decorria. “O tema ficou com a PSP”, conclui a mesma fonte.