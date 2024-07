Seguiu as pisadas de Tony Blair e aproximou o Labour do centro: como Keir Starmer, o líder "aborrecido", venceu as eleições

Em vez de apresentar um programa marcadamente ideológico como Jeremy Corbyn, o atual líder dos trabalhistas “acredita” mais no poder do “pragmatismo”. Segundo Josh Simons, diretor do think tank Labour Together em declarações ao Washington Post, Keir Starmer prefere aplicar políticas “ao resolver problemas e não seguindo grandes teorias”. “Ele não negocia com base em pressupostos ideológicos.”

Para o eleitorado centrista, e entre alguns que estão desiludidos com os conservadores, essa é uma vantagem. Para os mais à esquerda, é uma desilusão. Um aliado de Jeremy Corbyn considera que Keir Starmer “representa muito pouco” politicamente. “Ele reflete as ideias de pessoas que estão à sua volta”, afirmou o responsável ao Washington Post, estando a “aproximar-se” do establishment.

Não cativando nem grandes amores nem grandes ódios, esta vitória de Keir Stramer pode ser interpretada mais como um voto de protesto contra os conservadores do que propriamente um voto convicto nos trabalhistas. Como comentou Steven Fielding, professor emérito de história política da Universidade de Nottingham ao New York Times, o objetivo da campanha do antigo advogado era “parar de dar às pessoas razões para não votar no Labour“: “Teve bastante sucesso nisso”. Contudo, o especialista frisa: “Ele teve menos sucesso ao dar às pessoas razões para votar no Labour.”