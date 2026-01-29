Seguro e Ventura. Dois estilos opostos para Belém num cenário de estragos e "horror"

Durante o dia, nas visitas que foi fazendo pela margem Sul do Tejo, António José Seguro acabou por ser menos comedido com o mesmo Governo, mas noutras matérias. Em dois momentos, na visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o candidato deixou antever algumas desconfianças face a planos concretos deste Governo, em duas matérias diferentes, ambas relativas ao Ensino Superior. A primeira surgiu quando falava com elementos da direção da faculdade e foi questionado sobre novas regras para atribuição de verbas europeias para a investigação. O candidato respondeu que a reforma do Estado que está a ser levada a cabo pelo Governo “tem de ser muito bem avaliada” e que é preciso “avaliar o custo benefício” dos ajustes que forem feitos.

Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador na campanha de António José Seguro

Falou mesmo como se Belém fosse destino seguro, ao dizer que “quando chegar” não sabe se “existirão muitos decretos do Governo” sobre essa reforma, mas prometeu que avaliará “o custo benefício que representa para o país, sobretudo na área da investigação que é muito sensível”. Pouco depois, numa entrevista a alunos, mostrou-se desfavorável, “por princípio”, ao descongelamento das propinas — coisa que o Governo propôs no último Orçamento e foi chumbada pela esquerda mais o Chega, no Parlamento.

A segurança de ser o próximo vai aparecendo no discurso do candidato e também em algumas abordagens que lhe fazem. Na cantina da faculdade, um jovem estudante chamou-lhe “presidente” para pedir uma selfie. O candidato acedeu ao pedido, mas não sem antes lhe dizer que só aceita essa referência a partir de 8 de fevereiro. Até lá, o excesso de confiança pode atrapalhar a mobilização, bem como a intempérie. E aqui já não há meias palavras, para o candidato: “Faça sol ou faça chuva, é preciso que levem os vizinhos, amigos, os colegas de trabalho” a votar.

[Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

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Ventura teve pedidos para sair da cidade e acusações de aproveitamento

“Se vocês saírem daqui, nos arredores, nas freguesias, esqueçam. Para mim, Leiria está normal.” Mal sai do carro, Ventura é rodeado por três empresários agrícolas que o colocam a par do cenário de destruição trazido à região pela tempestade Kristin. No caminho entre Coimbra, onde esteve de manhã, e Leiria, o rasto de devastação é imenso. Vê-se nas estradas, nas árvores caídas, nas telhas arrancadas, nos outdoors dobrados e não poucas vezes irreconhecíveis. Não há um centímetro limpo de estragos.

Ventura ouve atentamente, acena com a cabeça, explica que é por isso que ali está. Com vozes embargadas e histórias de quem perdeu muito e está prestes a perder mais, os agricultores contam que não é possível chegar aos animais para os alimentar. “Não comem desde ontem, não tenho geradores nem nada”, desabafa um deles. “Podiam pôr o exército a abrir caminho”, acrescenta outro. Ventura concorda e, de manhã, até tinha sugerido que se usassem as Forças Armadas para dar apoio às populações.

Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador na campanha de André Ventura

Ao lado do deputado e vereador de Leiria Luís Paulo Fernandes, que vai apontando os estragos visíveis, Ventura ouve a “impotência” de quem viveu os problemas na pele e as queixas apontadas a prioridades do avesso. Mesmo no centro da cidade, por onde circula, o deputado explica que os agricultores “desabafam que o jardim [de Leiria] está a ter prioridade sobre abrir caminho para os camiões poderem chegar aos animais” e estes assumem que, perante “o nível de devastação muito grande”, só desejavam “os mínimos” — não deixar os animais morrer à fome.

Fábio, com dois hectares de estufas a poucos quilómetros do centro da capital de distrito, já assistiu a três situações de intempérie, mas nada com dimensões semelhantes. “As minhas estufas foram reconstruídas depois da tempestade Leslie, é a terceira tempestade que me limpa a exploração toda e não sei como é que vai ser a minha vida, a minha atividade e a daqueles que trabalham comigo”, confidencia. Ventura vai sugerindo que “se não formos rápidos a agir vamos deixar pessoas para trás” e promete dar o seu “melhor”. “Foi por isso que quis ver com os meus olhos”, reitera, enquanto o alertam novamente: “Mas saia da cidade e veja essas aldeias aqui à nossa volta.”