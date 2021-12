Selminho. Um ataque à honra ou um favorecimento que pode levar à perda de mandato. Os argumentos da acusação e de Rui Moreira

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passavam poucos minutos das 9h da manhã quando Rui Moreira chegou a pé ao Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto, acompanhado pelo seu advogado, Tiago Rodrigues Bastos, pelo seu chefe de gabinete, Vasco Ribeiro, e por um dos seus irmãos, Sebastião Moreira. Depois de beber um café do outro lado da rua e fumar um cigarro eletrónico, entrou no edifício para ouvir as alegações finais do caso Selminho.

O presidente da Câmara Municipal do Porto tem marcado presença em todas as sessões de julgamento, que arrancou no dia 16 de novembro. Está acusado pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação por, alegadamente, ter favorecido a imobiliária da sua família, da qual era sócio, durante o seu primeiro mandato, em 2013, em detrimento da autarquia.

Na base do processo está o negócio de terrenos na escarpa da Arrábida, cujo conflito judicial opunha há vários anos a câmara e a imobiliária Selminho. Ainda que visivelmente sorridente e descontraído, fora da sala de audiências o independente não tem prestado quaisquer declarações aos jornalistas, remetendo uma reação para o final do julgamento.

Esta quarta-feira foram ouvidas as alegações finais e se do lado da acusação o procurador Luís Carvalho pediu ao coletivo de juízes a condenação do autarca do Porto pelo crime de prevaricação, com uma pena suspensa na sua execução, e a perda de mandato — aplicada no atual exercício de função no cargo público –; do lado da defesa foi pedida a absolvição do arguido.

O advogado Tiago Rodrigues Bastos acusou o Ministério Público de fazer “um ataque indescritível à honra” pessoal de Rui Moreira, considerando ter ficado provado em tribunal que este “não teve qualquer intervenção” no processo Selminho. À saída do tribunal, o advogado garantiu que irá aguardar com “confiança”, “tranquilidade” e “serenidade” a decisão do tribunal, que será conhecida a 21 de janeiro, pelas 14h30.

A procuração “inócua” no processo que deixou o MP “perplexo”

Segundo o MP, dez dias depois de tomar posse como presidente da Câmara Municipal do Porto, em outubro de 2013, Rui Moreira pediu para consultar “todos os processos em curso” que envolviam a autarquia e que estariam a ser geridos por advogados externos, acreditando que entre eles estaria o processo Selminho, relacionado com a imobiliária da sua família e sobre o qual o autarca já teria conhecimento da sua existência mesmo antes de tomar posse.

Poucas semanas depois, a 28 de novembro de 2013, por sugestão de Azeredo Lopes, seu chefe de gabinete na época, Moreira passa uma procuração forense ao advogado Pedro Neves de Sousa que lhe confere poderes especiais para poder continuar a representar o município numa ação interposta pela Selminho junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, onde em janeiro de 2014 terá começado a ser desenhado um acordo entre a câmara e a imobiliária.

Ora o autarca revelou que só durante o primeiro trimestre de 2014 é que se declarou impedido de intervir no processo, por sugestão de Raquel Maia, a então diretora municipal da presidência, o que no entender o MP foi tarde demais, demonstrando mesmo “perplexidade”.