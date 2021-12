Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

As alegações finais do processo em que o Ministério Pública acusa Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, do crime de prevaricação acontecem esta manhã. O autarca arrisca, ainda, a perda de mandato por, alegadamente, ter favorecido a imobiliária da sua família, da qual era sócio, durante o seu primeiro mandato, em 2013, em detrimento da autarquia. Na base do processo está o negócio de terrenos na escarpa da Arrábida, cujo conflito judicial opunha há vários anos a câmara à imobiliária Selminho.

No Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto, ouviram-se no passado mês de novembro cerca de 20 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sobretudo antigos elementos da autarquia — o ex-chefe de gabinete de Moreira, ex-diretores dos serviços jurídicos, o advogado que representou a câmara no diferendo com a empresa — que explicaram como ficaram a saber da relação familiar que Rui Moreira tinha com a Selminho ou detalharam o acordo final, assinado em julho de 2014, entre o município e a imobiliária.

Todas as testemunhas negaram que o autarca tenha interferido no processo e quatro delas dizem desconhecer a procuração forense assinada pelo próprio, poucos meses de tomar posse, documento que está na origem de todo o processo.

Esta manhã, o advogado de defesa, Tiago Rodrigues Bastos, e o procurador do Ministério Público, Luís Carvalho, irão expor ao coletivo de juízes, presidido por Ângela Reguengo, argumentos a favor e contra a condenação do autarca do Porto. Na sessão será ainda agendada uma data para a leitura do acórdão.

Rui Moreira esteve presente em todas as sessões e prometeu prestar declarações no final do julgamento.