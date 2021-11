Caso Selminho. Os argumentos no caso que implica Rui Moreira e a procuração de que muitos não ouviram falar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em três dias foram ouvidas 16 das 20 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que em dezembro do ano passado acusou Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, do crime de prevaricação. O autarca arrisca, ainda, a perda de mandato por, alegadamente, ter favorecido a imobiliária da sua família, da qual era sócio, durante o seu primeiro mandato, em 2013, em detrimento da autarquia. Na base do processo está o negócio de terrenos na escarpa da Arrábida, cujo conflito judicial opunha há vários anos a câmara à imobiliária Selminho.

No Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto, ouviram-se sobretudo antigos elementos da autarquia — o ex-chefe de gabinete de Moreira, ex-diretores dos serviços jurídicos, o advogado que representou a Câmara no diferendo com a empresa. Testemunhas que explicaram como ficaram a saber da relação familiar que Rui Moreira tinha com a Selminho, falaram da procuração forense assinada pelo próprio e detalharam o acordo final, assinado em julho de 2014, entre a câmara e a imobiliária.

O julgamento prossegue no próximo dia 24 de novembro, com testemunhas de defesa como Pedro Baganha, atual vereador do Urbanismo, Gonçalo Gonçalves, antigo vereador da mesma pasta, e Paulo Morais, vice-presidente da autarquia entre 2002 a 2005. Estão ainda por agendar as datas para as alegações finais e para a leitura do acórdão.

A ligação familiar de que ninguém sabia na câmara — e que Azeredo Lopes pensava ser óbvia

A luta judicial entre a Câmara Municipal do Porto e a empresa Selminho começou em 2005 e Pedro Neves de Sousa, advogado externo contratado para representar a autarquia, pegou no processo Selminho a partir de 2011, ainda com Rui Rio como autarca. Rui Moreira é eleito em setembro de 2013 e o advogado disse em tribunal que, nesse momento, desconhecia as ligações familiares de Moreira à imobiliária, tendo tido conhecimento dessa relação apenas em 2014, quando é formalizado o acordo entre a autarquia e a Selminho.

Neves de Sousa conta que, assim que soube da relação de Rui Moreira com a imobiliária, “imediatamente alertou” as diretoras da divisão de contencioso e dos serviços jurídicos do município. Segundo a testemunha, ambas as responsáveis também desconheciam a relação e ficaram “tão surpreendidas” quanto o advogado.

Também Azeredo Lopes, chefe de gabinete de Rui Moreira à data, garantiu ao procurador do Ministério Público, Nuno Serdoura, que só soube da ligação do presidente com a Selminho no momento em que este lhe pediu uma opinião sobre se devia ou não assinar uma procuração urgente que envolvia o nome da empresa, em novembro de 2013. “[Rui Moreira] Entrou no meu gabinete e disse que tinha uma procuração para assinar, porque lhe diziam que era muito urgente, mas que tinha lá o nome de uma empresa da sua família. Não me passava pela cabeça que, ao fim de não sei quantos anos, quem elaborou a procuração não soubesse ainda o que era ou de quem era a Selminho”, referiu.

Azeredo Lopes vai mais longe e diz mesmo não achar “concebível” que os serviços camarários não soubessem de quem era a imobiliária. “Sendo um caso que estava há bastante tempo dentro da câmara, a minha convicção é a de que toda a gente sabia. Estava absolutamente convencido de que era impossível não saber (…) O Porto é uma cidade bastante pequena, não estamos a falar de uma pessoa anónima nem de uma família anónima. Não me pareceu concebível que ninguém soubesse na câmara que a Selminho estava ligada à família do dr. Rui Moreira.”

Apesar da convicção de Azeredo Lopes, as testemunhas mais relevantes ouvidas na primeira semana de julgamento garantem que desconheciam essa ligação. Foi isso mesmo que disse a antiga diretora municipal da presidência e antiga diretora do departamento jurídico. Raquel Maia disse que desconhecia esse dado até ao dia — que não soube precisar — em que o advogado Pedro Neves de Sousa, a quem Rui Moreira passou a procuração com poderes especiais para representar o município no litígio judicial que opunha a imobiliária à autarquia, foi ter consigo e lhe transmitiu essa informação.

Guilhermina Rego foi vice-presidente da câmara municipal do Porto durante o primeiro mandato de Moreira e recorda que soube que o processo Selminho envolvia o presidente da câmara numa reunião, no início de 2014. “Em janeiro de 2014, a dra. Raquel Maia, acompanhada pelo advogado Pedro Neves de Sousa, foram ao meu gabinete e informaram-me de que havia um processo entre a câmara e uma empresa com ligações familiares ao presidente, que era um processo antigo e que, nesse sentido, poderia ter que passar uma procuração porque o dr. Rui Moreira estava impedido de o fazer”, declarou.

Já Anabela Monteiro, diretora do serviço de contencioso da câmara do Porto até 2014, garantiu que só quando começou a trabalhar no acordo entre a autarquia e a Selminho ficou a saber que o presidente estaria impedido de o formalizar, uma vez que a empresa pertencia à sua família. “Soube da ligação quando o advogado me falou. Falou quando começámos a trabalhar no acordo, em junho ou julho”.

A procuração assinada por Moreira que muitos não conhecem

Mas o desconhecimento sobre peças relevantes do processo Câmara do Porto-Selminho não se esgota na relação entre o autarca e a empresa da família. Com uma procuração de poderes gerais para conduzir o caso, e que lhe fora passada ainda pelo ex-presidente da Câmara Municipal do Porto Rui Rio, Pedro Neves de Sousa deu algum contexto sobre uma outra procuração, assinada por Rui Moreira. Documento que terá escapado aos radares de muitos dos intervenientes no processo.

O advogado explicou em tribunal que, devido a uma alteração à lei, a 22 de novembro de 2013 pediu aos serviços jurídicos da câmara do Porto uma nova procuração — essa com poderes especiais — para que pudesse representar a autarquia numa audiência prévia, em janeiro de 2014, onde começou a ser negociado o acordo entre o município e a imobiliária.

A procuração forense foi alegadamente elaborada pelos serviços responsáveis da autarquia e chegou à secretária de Rui Moreira entre muitos outros documentos que exigiam a sua assinatura. “Quando leio a procuração, está lá referido especificamente o nome Selminho e, em função disso, sabendo da ligação indireta que tinha com a empresa, dirigi-me ao meu chefe de gabinete (…) A minha única preocupação, quando li aquela procuração, foi ver lá o nome da Selminho, acendeu-me uma luz amarela”, afirmou o autarca em tribunal.

Confrontado com essa questão, Azeredo Lopes, ex-chefe de gabinete de Rui Moreira, confirmou ter dados indicações para que o autarca assinasse o documento, porque acreditava que, se não o fizesse, isso poderia ser prejudicial para a câmara. “Eles [serviços jurídicos] entendem que é necessário que assines para evitar que a câmara deixe de estar representada em tribunal. Se não assinares, isto pode até ser interpretado contra ti. Foi basicamente isso que transmiti ao presidente.”

No entanto, o também ex-ministro da Defesa revelou desconhecer a “natureza da procuração”. “Desconhecia que era uma procuração com poderes especiais e que tinha sido pedida especificamente para aquele efeito [negociação], não sendo válida a procuração passada pelo anterior presidente”, Rui Rio.

Em tribunal, Azeredo Lopes confessou ter partido do pressuposto errado de que a procuração tinha apenas a finalidade de representação do município, “sem qualquer poder de controlo ou decisão”, não tendo lido que se tratava de um documento que atribui poderes especiais ao advogado da câmara, Pedro Neves de Sousa. Ainda assim, a 28 de novembro de 2013, Rui Moreira passa essa procuração, um documento que acaba por estar na origem do caso Selminho e que o autarca confessou em tribunal ter sido “incauto” assinar.