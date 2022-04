Sem base, sem país, sem quadros e sem espaço. O PSD ainda tem futuro?

Um partido sem quadros?

Com ou sem a tal “micro política da aritmética eleitoral” de que fala Poiares Maduro, a verdade é que, em condições normais, o PSD ficará arredado do poder mais de uma década. Em 2026, ano em que previsivelmente António Costa terminará o seu mandato, o PSD contará apenas com sete dos últimos 30 anos de poder — e isso deixa marcas profundas na regeneração do PSD.

Sem poder para distribuir, o partido habituou-se a lutar internamente pelas sobras, o que aumentou o poder das estruturas locais e a influência dos líderes concelhios e distritais, da troca de favores, das nomeações para o lugar X e para a candidatura Y, dos jogos de bastidores e do caciquismo como modo de ganhar eleições.

A incapacidade para atrair novos quadros é apontada simultaneamente como causa e consequência da crise que o partido parece atravessar. “O PSD corre o risco de se transformar num partido cada vez mais desertificado de quadros”, nota Luís Marques Mendes, recordando outros tempos em que o partido era não só a primeira escolha de muita gente qualificada que se queria envolver politicamente como era ele próprio capaz de descobrir e formar novos talentos.

“Houve uma mudança brutal em relação ao que acontecia nos anos 80 e 90, em que o PSD de Aníbal Cavaco Silva era de longe o partido que tinha melhores quadros nacionais e locais”, argumenta o antigo líder social-democrata. “O PSD deixou de ser um partido politicamente atrativo.”

Ou, como chegou a sugerir José Eduardo Martins, “o principal problema do PSD é que precisa de aparecer com um conjunto de pessoas com mais estudos e preparação, com mais coisas para dizer aos portugueses” se quiser um dia voltar a oferecer uma alternativa ao país.

A responsabilidade dessa erosão de quadros dependerá sempre de quem olha para para o problema. Há quem o entenda como um fenómeno progressivo, que se acentuou durante a liderança de Pedro Passos Coelho e com o período difícil de governação do país — ora por responsabilidade do próprio (muitos dos ministros-chave não eram sequer do PSD; dos seus seis vice-presidentes no partido, apenas Moreira da Silva continua politicamente ativo), ora pelo rótulo pesado com que ficou o partido.

Mas há, sobretudo, quem assaque responsabilidades a Rui Rio. “Ao ser tão errática e ao não convocar todos, a liderança de Rui Rio acabou por colocar o PSD nesta posição em que arrisca vir para baixo dos 20%. O PSD não teve um líder; teve um mau chefe de fação. Não podia ter acontecido pior”, critica Carlos Carreiras, há muito um crítico assumido de Rui Rio e um dos seus maiores adversários internos.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais e ex-candidato à liderança do PSD, pôs as coisas nestes termos: “Ninguém quer vir para o PSD porque já sabe que os lugares estão todos distribuídos por aqueles que estão lá há dezenas de anos. O PSD não é um partido meritocrático, não dá espaço a vozes diferentes.”

Olhando para as últimas três disputas internas, Pinto Luz não andará muito longe da verdade. A geração que esteve com Durão Barroso tomou conta do partido com Rui Rio, como já antes tinha tomado com Manuela Ferreira Leite, atirando borda fora Pedro Santana Lopes, também ele dessa mesma geração.

Depois, a linha maioritária do partido rejeitou a primeira OPA da geração que nasceu com o passismo e derrotou sem mácula Luís Montenegro. Com idêntica clareza, o partido rejeitou também Paulo Rangel, que tinha o apoio de praticamente todos os quadros politicamente reconhecidos para lá dos que compunham o rioísmo.

Agora, terá inevitavelmente de escolher entre duas figuras — Montenegro e Jorge Moreira da Silva — que apareceram na primeira liga pela mão de Pedro Passos Coelho há quase uma década, e que são apoiados, mais coisa menos coisa, pelos mesmo que tentaram derrotar Rio através de Santana (2017), Montenegro (2019) e Rangel (2021), e dos que, estando órfãos de Rio, terão de escolher agora um lado.

Durante este período, que vai da queda de Pedro Passos Coelho à eleição do sucessor de Rui Rio, os líderes regionais e concelhios foram ganhando ou perdendo poder mediante o resultado que o respetivo candidato a líder ou a autarca conseguisse, e os protagonistas nacionais são, tirando um ou outro, exatamente os mesmos. Pouco ou nada mudou.