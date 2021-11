Séneca: vida, tragédia e morte do filósofo romano que tentou ver em Nero o governante ideal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram várias as figuras culturais que marcaram a Roma do século I, mas talvez nenhuma tenha sido mais influente do que Séneca. Mais conhecido pela faceta de filósofo, é considerado o principal representante em Roma do estoicismo, corrente filosófica com origem em Atenas que pregava uma vida sem perturbações. Autor de uma obra ampla e variada, da qual se destacam os trabalhos ligados à ética e aos problemas do supremo bem, da vida feliz e da preparação para a morte, Séneca escreveu em prosa (cartas, diálogos e discursos), mas também em verso. Foi nesta modalidade que compôs dez tragédias, as únicas de todo o teatro romano que se conservaram na íntegra e que chegaram a gozar maior popularidade do que as gregas. As tragédias, menos conhecidas do que outros trabalhos, são uma extensão das obras filosóficas do autor, abordando questões centrais do seu pensamento e da corrente estoica, à qual se manteve fiel até ao fim da vida.

Esse desconhecimento deve-se em parte à pouca atenção que lhes foi dada durante o século XIX, quando as tragédias de Séneca foram preteridas a favor das gregas pelos românticos. Foi preciso esperar pelo início do XX para que as peças fossem novamente recuperadas e apreciadas, multiplicando-se o número de edições e estudos críticos. Em Portugal, apesar de algumas terem sido traduzidas e publicadas de forma avulsa, permanecem envoltas num certo obscurantismo. Uma situação que se pretende reverter com a edição do conjunto em dois volumes entre este ano e o próximo, pela Edições 70. A tradução é da responsabilidade de Ricardo Duarte, doutorado em Estudos Clássicos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com uma dissertação sobre a morte em Séneca e investigador do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa (UL).

Em conversa com o Observador, o investigador explicou que o projeto de tradução teve início quando preparava o doutoramento. Ricardo Duarte, que tinha traduzido a tragédia Medeia para a dissertação de mestrado, traduziu Édipo e Troianas para o grau seguinte. Para a tese de pós-doutoramento, propôs traduzir e publicar as restantes peças, iniciativa que se aproxima agora da conclusão com o lançamento do primeiro dos dois volumes no passado mês de outubro. O segundo tem publicação prevista para maio de 2022, indicou fonte editorial.

Um sábio tranquilo num tempo intranquilo

Apesar de ter defendido uma existência marcada pela tranquilidade e pela reflexão, Séneca teve uma vida que foi tudo menos tranquila. Lúcio Aneu Séneca nasceu por volta do ano 4 a.C., na atual Córdova, cidade da província hispânica de Bética, no seio de uma família abastada e ilustre. Estudou em Roma, onde recebeu uma educação orientada para a filosofia e retórica. Foi nessa cidade que se estabeleceu como advogado, político, filósofo e dramaturgo e como uma das figuras culturais romanas mais importantes do período. A sua longa vida (morreu em 65 d.C., com cerca de 60 anos) abarcou cinco principados: o de Augusto, primeiro imperador, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, de quem foi preceptor e depois conselheiro. Foram tempos conturbados e Séneca sentiu isso na pele.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A questão da transição da República para o Principado não foi propriamente pacífica e colocou um problema, que tinha que ver com a sucessão, quantas vezes dificultada pela sede de poder e intrigas palacianas que iam eliminando os potenciais candidatos, mais ou menos legítimos”, começou por explicar Ricardo Duarte ao Observador. A oposição ao imperador feita pelos senadores, “que cedo se aperceberam das muitas contradições do regime político que sucedeu à República e se foram desenganando quanto à realidade que Augusto se teria esforçado por escamotear”, também criava dificuldades. “O Principado não era senão uma autocracia, de resto, como se viu, propensa a ser exercida por verdadeiros tiranos, como Nero e seus predecessores Cláudio e Calígula. Idealmente, das ações dos governantes se esperaria que fossem exemplares, na mesma medida em que eram, na sua generalidade, conspícuas”, constatou o investigador.

“Fosse por abuso do poder, cuja potência os deslumbrava ao ponto de uma cegueira moral, fosse por predisposição da própria índole, decerto insegura, para a crueldade e para o sadismo, eram muitos os governantes que se regozijavam com o crime e o derramamento de sangue.” Calígula, por exemplo, ficou conhecido por muitas atrocidades (embora o episódio por que ficou mais famoso tenha sido a nomeação do seu cavalo como cônsul). Cláudio, que lhe sucedeu, não terá sido melhor governante, recorrendo muitas vezes ao crime para conseguir o que queria. “Que, em muitos casos, os assassínios ordenados pelos imperadores decorriam de uma espécie de patologia moral, prova-o o facto de os argumentos que, na ótica dos governantes, presidiam às execuções, e as impunham como uma espécie de imperativo, decorrerem de falsos motivos e, como tal, pouco deverem à verosimilhança.”

O mesmo se poderá dizer de Nero, “a respeito do qual Séneca acalentava grandes esperanças de que se viesse a tonar-se o governante ideal”, o que não se verificou. “Acabou por revelar um caráter nefasto, sobretudo à medida que foi cortando os laços que tinha com aqueles que tinham sido seus preceptores e depois conselheiros — Séneca, encarregado da parte da mais teórica da sua formação, e Afrânio Burro, que era perfeito da guarda pretoriana, e que ficou responsável pela educação mais prática daquele que viria a ser o futuro imperador.”