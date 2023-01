Esta não é uma entrevista de um jornalista (que não sou) a um político. É uma conversa entre dois amigos. Ao Sérgio unem-me laços de admiração e camaradagem. Ambos partilhamos a convicção de que é possível salvaguardar a amizade mesmo quando as opções políticas não coincidem. Desde que, bem entendido, as nossas discordâncias convivam “ao pleno sol da liberdade” (como dizia Michel Foucault).

A nossa conversa decorreu a dois tempos. O primeiro, num gabinete da Assembleia da República, o segundo, no Old Vic, um bar clássico da zona da Avenida de Roma, em Lisboa, com sofás de veludo, snooker e mesas de madeira escura, com dois botões incrustados no rodapé alto, um para os clientes chamarem o empregado, outro para regular a intensidade da luz que incide sobre cada mesa.

Sérgio Sousa Pinto não é apenas um político. A sua atividade intelectual multiplica-se, em cadências variadas, pela cultura jurídica, histórica, literária e artística. Foi esta última — revelada no seu talento especial para o desenho, com a publicação recente do livro Fui Tão Feliz com a Minha Thompson (Avenida da Liberdade Editores) — que me levou a telefonar-lhe e a propor-lhe esta conversa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.