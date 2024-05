Snipers em São Bento, o "obrigado" de Zelensky e o jantar em Belém. As seis horas da visita relâmpago do Presidente ucraniano

O tempo estava quente no exterior do Palácio de São Bento. Ao fundo, ouvia-se o barulho dos pavões e das obras de um prédio nos arredores. Por volta das 14h45 desta terça-feira, ao lado da residência oficial do primeiro-ministro, ainda havia duas bandeiras — a portuguesa e a da União Europeia. Assim que o avião que transportava Volodymyr Zelensky pousou no aeródromo de Figo Maduro, foi imediatamente colocada uma terceira: a ucraniana.

Numa televisão no exterior do jardim do terraço, assistia-se ao Presidente ucraniano a sair da aeronave por volta das 15h e a ser energeticamente cumprimentado pelo homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e por Luís Montenegro, que se dirigira ao aérodromo desde a residência oficial 30 minutos antes. No Palácio de São Bento, num entre e sai constante do interior do edifício, preparava-se a chegada do chefe de Estado ucraniano.

Recebendo um líder de um país em guerra que angariou alguns inimigos, a segurança não era deixada ao acaso, com o Palácio a ser constantemente vigiado, principalmente por dois snipers. Um deles, denunciado pelo comprimento da arma e raramente visto, estava no segundo andar do edifício.