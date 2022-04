Tanques destruídos, corpos carbonizados e trincheiras. O que viu Sánchez na estrada onde os russos foram derrotados

Mas agora, Olena (nome fictício), que passeava na tarde desta quinta-feira no jardim em frente a alguns destes edifícios, lembra que essa contabilização foi apenas a ponta do iceberg: “Só neste prédio viviam 70 pessoas, morreram quase todas, fugiram para a cave, mas está a ver como aquilo ficou, não está?”. Olena, na casa dos 70 anos, nem era para estar ali, se desse ouvidos ao seu filho, mas já não consegue ficar em casa — onde vive desde sempre. “Não saio de Borodianka, porque, se for para morrer, que morra aqui. E quero ver com os meus olhos o que aconteceu”. Também não chora quando olha para aquilo que é hoje a sua cidade, diz ao Observador, até porque “as lágrimas não resolvem nada”.

Pedro Sánchez e Mette Frederiksen não levarão apenas a imagem da estrada com tanques destruídos, levarão também a de como Borodianka ficou reduzida a cinzas, destruição e pânico. Da vista a que Olena ainda se está a habituar, das pilhagens a lojas e casas contadas a cada esquina.

Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin. No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022

No fim da visita, o primeiro-ministro espanhol partilhou isso mesmo no seu Twitter. Na publicação afirma ter ficado “comovido ao confirmar nas ruas de Borodianka o horror e as atrocidades da guerra de Putin”.