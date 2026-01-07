"Tendência favorável" nas sondagens dá gás a Seguro na pressão sobre a esquerda

António José Seguro conhece bem a importância das perceções nos momentos decisivos. Já esteve no lado desfavorável da balança, quando em 2014 à beira de legislativas, a perceção dominante no seu próprio partido era de que não chegava lá e António Costa acabou por ganhar as primárias que decidiram quem deveria ser o candidato do PS a primeiro-ministro. Mais de dez anos depois, a corrida é outra. O salto do quarto para a dianteira das sondagens, a tão poucos dias das presidenciais, pode agora criar uma impressão a seu favor. E o candidato já posicionava a prancha para tentar arrancar na eventual onda ainda antes de Jorge Pinto vir agitar estas águas.

A “tendência favorável” nas sondagens, como lhe chamou Seguro esta terça-feira, é a face mais visível dessa ideia de reviravolta que garante já sentir “nas ruas”: “Sinto que este movimento e a minha candidatura está a crescer”. A outra mais discreta é a que se vai assistindo no PS, com cambalhotas na declaração de apoio ao candidato, mais ou menos acrobáticas consoante a maior ou menor resistência inicial à sua candidatura. Tudo junto pode ser decisivo para a criação da tal perceção.

Até aqui, no terreno, a estrutura tem aparecido sempre, como esta manhã em Grândola, em que o candidato que o PS apoia voltou a ter à sua espera — como tem sido prática — o líder do PS distrital (André Pinotes Batista) e o autarca socialista (Luís Vital Alexandre). Desta vez também apareceu um extra relevante, Ana Catarina Mendes. Afinal, em 2011, tinha sido diretora de campanha da candidatura de Francisco Assis contra a de Seguro, para a liderança do PS, e, depois, esteve sempre na frente da ofensiva costista em 2014 e daí em diante.

Agora, a eurodeputada socialista apareceu no seu distrito para um abraço ao candidato que, ainda assim, se mostra pouco interessado em andar de braço dado com estas figuras de um período de má memória, para si, no partido. Ana Catarina Mendes remeteu-se à discrição da terceira fila do desfile da caravana pelas ruas. Mas pode chegar para a criação da imagem de ajuntamento em volta de um potencial vencedor.

No partido — entre os apoiantes de sempre e também dos menos entusiastas — fala-se agora de forma mais aberta da possibilidade de haver Seguro na segunda volta, como tem ouvido o Observador no terreno, ao longo destes primeiros dias de campanha oficial. As apostas vão sobretudo para a passagem do socialista com Luís Marques Mendes ou mesmo com André Ventura, uma figura que o candidato começa progressivamente a colocar como principal adversário.

Pelo meio, outras importantes expressões do apoio socialista são ainda esperadas, como por exemplo a de Pedro Nuno Santos. Não trará tanto contorcionismo, já que foi ele mesmo que, como líder, começou por falar no nome de Seguro para estas presidenciais, mas nem por isso é menos importante. Afinal, Pedro Nuno tem uma ligação estreita com a esquerda (evidenciada nos tempos da geringonça) e o candidato socialista precisa de convencer esse eleitorado, sobretudo depois de uma afirmação inicial titubeante sobre o seu nível de esquerdismo.