Tommy Robinson, o ativista de extrema-direita que impulsiona motins no Reino Unido a partir de um resort de luxo no Chipre

As selfies no ginásio do hotel e os vídeos gravados no quarto denunciaram a localização de Tommy Robinson, o ativista de extrema-direita que dá a cara pela liderança dos protestos anti-imigração violentos que têm varrido o Reino Unido na última semana. É a partir de um resort de luxo, no Chipre, que o homem de 41 anos, cujo verdadeiro nome é Stephen Yaxley-Lennon, dissemina desinformação sobre a origem étnica do autor do ataque que matou três crianças que participavam numa aula de dança em Southport e atiça a revolta daqueles que saem à rua para se manifestar contra os imigrantes — culpando-os pela violência.

Axel Muganwa Rudakubana, o jovem de 17 anos detido pela polícia britânica na sequência do assassinato das três crianças, incluindo uma portuguesa, nasceu em Cardiff, no País de Gales. É filho de pais ruandeses e vivia em Banks, no condado de Lancashire. Antes e depois deste facto ser conhecido pela polícia — que demorou a fazê-lo precisamente para não instigar atos violentos, nem racistas — ,Robinson publicou vídeos nos quais apelava à mobilização dos britânicos para protestarem contra a alegada violência e aumento da criminalidade provocada por muçulmanos, garantindo que o homicida era um requerente de asilo de religião muçulmana que tinha chegado ao Reino Unido num pequeno barco em 2023. Tudo informação falsa.

Robinson garante que “mulheres estão a ser violadas diariamente” por estrangeiros no Reino Unido e vai mais longe ao afirmar que quem defende pactos de migrações se preocupa mais com “paquistaneses, somalis e afegãos” do que com a sobrevivência das crianças britânicas.

A polícia de Merseyside, com a tutela de Southport, já confirmou a necessidade de travar os distúrbios que duram há vários dias e pediu que a desinformação sobre o acusado dos homicídios seja travada para impedir a escalada da violência civil no país. Ao longo desta longa semana de protestos, o primeiro-ministro, Kei Starmer, assegurou também aos agentes que terão mais liberdade para partilhar informação entre as diferentes forças de segurança, assim como direito a utilizar tecnologia de reconhecimento facial. Os desordeiros “vão arrepender-se”, alertou em Downing Street, citado pelo Telegraph. E sublinhou que fará “o que for preciso para levar esses bandidos à justiça o mais rápido possível”.

Mas, mesmo à distância, depois de ter sido detido e de ter sido um mandato de captura em seu nome, Robinson continua a publicar vídeos a justificar os protestos e apelar à luta contra um inimigo comum criado à base de informações falsas e ódio. O ativista anti-islâmico está acusado de fomentar motins de extrema-direita em todo o Reino Unido. Várias manifestações violentas nos últimos dias tiveram como alvo mesquitas e hotéis que albergam requerentes de asilo.