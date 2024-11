TPI emite mandados de captura contra Netanyahu e Gallant. Decisão sem precedentes une israelitas e americanos, mas "embaraça" europeus

Esta quinta-feira, depois de ser noticiada a emissão dos mandados, o senador Lindsey Graham confirmou que vai apresentar uma proposta nesse sentido: “Vou apresentar uma proposta de lei que vai ser um aviso a outros países: se auxiliarem o TPI depois desta ação contra o Estado de Israel, podem aguardar pelas consequências vindas dos Estados Unidos”, escreveu no X, acrescentando que qualquer nação que colabore com o TPI é “um parceiro numa ação desbragada que atropela o Estado de Direito”.

Europa dividida terá dificuldade em responder “de forma coerente e consistente”

As ameaças de Washington podem ajudar a explicar as hesitações de alguns dos países subscritores do Estatuto de Roma que demoraram a confirmar se iriam proceder à detenção, caso os líderes israelitas viajem para os seus países.

Foi o que aconteceu em França, por exemplo, onde o porta-voz Christophe Lemoine começou por dizer que não iria comentar o tema por ser “legalmente complexo” e, horas depois, veio clarificar que Paris apoia “a ação do procurador do tribunal, que age com total independência” e que a reação do governo francês será em linha com “a luta contra a impunidade”. De Itália, o ministro dos Negócios Estrangeiros Antonio Tajani garantiu que o país “apoia o TPI”, mas avisou que este “deve ter um papel judicial e não político”.

Fora da União Europeia, mas com peso na diplomacia do continente, o Reino Unido também quis manter alguma ambiguidade: garantiu que respeita a “independência” do TPI, mas sublinhou que “não há equivalência moral entre Israel — uma democracia — e o Hamas e o Hezbollah libanês, que são organizações terroristas”.

Nathan J. Brown não tem dúvidas de que a decisão do TPI irá colocar sérias dificuldades à Europa, até porque há a possibilidade de Haia vir a emitir mais mandados de captura para outras figuras israelitas no futuro. “Alguns países europeus, onde se levam muito a sério os mecanismos legais internacionais, vão ficar numa posição embaraçosa”, decreta o investigador. “Divisões intra-europeias, a aliança com os EUA e, por vezes, a política interna vão fazer com que não queiram deter responsáveis israelitas — mas os seus enquadramentos legais e alguns eleitores vão pressioná-los e terão dificuldades em responder de forma coerente e consistente.”