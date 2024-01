A jovem agente da PSP acaba de chegar à zona ao fundo da escadaria. E vem preparada. Às costas traz uma mochila com mantimentos, na mão uma cadeira de campismo ainda por abrir. São 20h de sexta-feira, dia para que muitos daqueles que têm participado no protesto por melhores salários e condições de trabalho na polícia tinham vindo a pedir uma forte mobilização. Era a oportunidade de mostrar união e tenacidade. Mas, àquela hoje, olhando à volta, os resultados desse apelo repetido com insistência nos últimos dias parece condenado ao fracasso. “A noite de hoje promete”, atira, convicta, Patrícia [nome fictício], ainda de mochila às costas.

Há quase uma semana que Pedro Costa saiu de casa com o seu casaco mais quente, disposto a passar noites ao relento num protesto contra as “desigualdades” e as “condições de trabalho” na PSP. Ao longo das horas e dos dias seguintes, o protesto que lançou de forma espontânea foi conquistando adeptos entre os “camaradas” de profissão, que se foram juntaram ao agente da PSP em frente ao Palácio de São Bento. Alguns apareciam em frente à Assembleia, ficavam algumas horas, trocavam algumas palavras e seguiam caminho. Mas o apelo para esta sexta-feira era diferente. E, ao início da noite, começaram a aparecer, um após o outro, elementos das forças de segurança munidos de sacos de cama. Vinham, como Patrícia, para passar a noite.

