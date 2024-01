A luta não começou às 12h30 de domingo, quando Pedro Costa chegou à escadaria da Assembleia da República com um “saco do lixo” na mão. A luta do agente da PSP — que prometeu “colocar a insígnia da instituição” naquele saco — também não começou a 6 de dezembro de 2023, quando começou a escrever uma Carta Aberta em revolta contra a maneira como são tratados os seus “camaradas”. A “luta de um homem só” começou há cinco anos, quando o agente do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP abraçou a carreira de polícia e se deparou com as “desigualdades” — suas e dos colegas, “paus mandados para toda a obra”. As várias centenas de profissionais que em poucas se juntaram ao seu protesto mostraram que, afinal, Pedro Costa não estava sozinho.

A vigília de protesto começou a ganhar força no Palácio de São Bento esta segunda-feira à noite. E, pela mesma altura, também centenas de agentes, tanto da PSP, como da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Corpo da Guarda Prisional — com muito mais expressão dos primeiros —, frente aos edifícios das câmaras municipais de todo o país. Além da defesa de melhores salários e condições de trabalho, houve uma mensagem que marcou presença em todas as manifestações: “Somos Pedro Costa.”

O agente, de 32 anos, passou a ser visto como um “herói” pelos da sua profissão, após ter publicado um vídeo com cerca de seis minutos, num grupo de WhatsApp. No vídeo, Pedro Costa retrata-se como uma “criança de mãos e pés atados no mundo da polícia”. Mais um elemento da força de segurança que, tal como os seus camaradas, é “um escravo do trabalho e mal pago”.

