'Tubarão' Tim Vieira perdeu milhares em investimento arriscado e acusa o banco de o enganar

Tim Vieira garante que, por mais do que uma vez, o banco lhe prometeu total segurança do capital. Isso ter-lhe-á sido garantido – e o empresário diz ter provas – não só quando investiu os primeiros 200 mil euros mas, também, anos mais tarde, quando entregou mais 200 mil. Ter-lhe-ão dito então que reforçar o investimento era, afinal, a única forma de tentar recuperar pelo menos uma parte do que já tinha perdido. Na realidade, ao empresário estava a ser vendido um produto financeiro de elevado risco, em que os seus 200 mil iniciais não eram mais do que a “margem” necessária para que o banco lhe emprestasse mais dinheiro. Para quê? Para que pudesse “apostar” com dois milhões.

A queixa do empresário, que ganhou maior notoriedade pública pela participação no programa “Shark Tank” (“Lago dos Tubarões”), da SIC, foi tornada pública numa publicação na rede social LinkedIn. Tim Vieira, que também está a recolher assinaturas para uma candidatura presidencial (já em 2026), garante, contactado pelo Observador, que depois dessa publicação recebeu “cerca de 30” contactos de outras pessoas. Também elas consideram ter sido enganadas pelos bancos e levadas a investir em produtos arriscados – sempre ouvindo da boca dos gestores de conta que o capital nunca estaria em risco.

Alguns desses contactos que Tim Vieira diz ter recebido são de pessoas que eram clientes do mesmo banco e que subscreveram exatamente o mesmo produto que o empresário comprou em 2015, quando o país ainda se refazia do choque com o colapso do Banco Espírito Santo (BES), que tinha acontecido poucos meses antes, quando já se falava nas perdas dos chamados “lesados do BES” e, também, da falência de outros bancos, como o Banco Privado Português (BPP), de João Rendeiro.

O banco de que Tim Vieira era cliente era o Deutsche Bank, um banco conhecido, no meio do private banking, segundo fontes do setor ouvidas pelo Observador, pela postura agressiva na comercialização de produtos de investimento com risco elevado. Na altura, esse banco era liderado por Bernardo Meyrelles de Souto que, contactado pelo Observador, não quis fazer quaisquer comentários.

Esse foi, aliás, o banco que, no auge da crise da dívida e do pedido de ajuda à troika, no início da década passada, tirou partido do facto de operar na dependência do Deutsche Bank alemão para conquistar clientes mais abastados que não se sentiam seguros a manter o seu dinheiro nos bancos sediados em Portugal (que, na altura estavam no “olho do furacão” nos mercados financeiros).

Tim Vieira, empresário de origem luso-sul-africana, que fez fortuna no continente africano antes de se mudar para Portugal, garante que esse não foi o seu caso. “Há muito tempo que eu trabalhava com aquele banco, tive empréstimos das minhas casas pessoais, carros, outros investimentos, sempre com o Deutsche Bank”, diz ao Observador.