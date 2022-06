Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os dirigentes partidários que, esta sexta-feira, se reuniram com o primeiro-ministro saíram com a sensação que António Costa foi ultrapassado pelos acontecimentos relativos à adesão da Ucrânia à União Europeia. O primeiro-ministro cauteloso dos últimos meses, que se foi sempre desdobrando em explicações sobre o quão moroso é um processo de adesão — indiciando ser contra uma aceleração das regras –, mostra-se agora convencido que os Estados-membros vão aprovar, na próxima semana, a concessão do estatuto de candidato ao país que foi invadido pela Rússia no final de fevereiro.

Cá fora, depois da maratona de reuniões com os vários partidos com assento parlamentar, António Costa tentou afastar qualquer sombra de ambiguidade. “Portugal nunca teve uma posição ambígua desde a madrugada de 24 de Fevereiro”, começou por dizer o primeiro-ministro. “E também não fomos ambíguos que a primeira condição para podermos responder era aguardar pelo parecer que a Comissão Europeia ia apresentar”.

