Um a um, os 8 estádios do Mundial do Qatar

Um é feito de contentores, tem o número de emergência do Qatar e é completamente desmontável. Outro é inspirado numa tenda nómada mas tem um hotel de 5 estrelas virado para o relvado e uma pista de camelos. E também há um que homenageia os tradicionais barcos dhow. Os oito estádios do Mundial ficam num raio de menos de 70 quilómetros, têm arrefecimento por causa do calor, tectos que fecham e várias curiosidades que pode ficar a conhecer aqui. Bem como todos os jogos que se disputam em cada um deles.