Um mercado, três comícios e dois barões. A corrida louca de Montenegro em dia de Costa

O sonho de Moreira, o calhambeque de Menezes e nova polémica

Rui Moreira foi o primeiro a fazê-lo, na qualidade de convidado de honra do almoço-comício na Trofa, tendo fazer ver aos mais distraídos as características pessoais e políticas do líder social-demiocrata. “Ao contrário do que algumas pessoas diziam, Luís Montenegro é um homem de convicções, com uma personalidade forte e de grande carácter, com todas as condições para presidir ao governo de Portugal. Quero um Portugal melhor e acredito que podemos ter um Portugal melhor”, começou por dizer, antes de explicar o porquê de estar ali.

“A independência não é neutralidade. Fiz a minha escolha. Não nos proíbam de sonhar. Não nos tentem meter medo. Não temos medo e o país não vai votar por medo. Vou votar AD e espero que votem AD”, foi pedindo o autarca do Porto. Curiosamente, no mesmo dia em que Rui Moreira manifestou o apoio a Luís Montenegro, também Luís Filipe Menezes, velho rival de Moreira (foram adversários nas autárquicas do Porto, em 2013), a juntar-se à caravana.

Se ao dia de hoje Moreira e Montenegro são assumidamente próximos, nesse longínquo ano de 2013, Montenegro foi um dos homens mais importantes da campanha mal-sucedida de Luís Filipe Menezes à sucessão de Rui Rio – que, como é sabido, patrocinou a campanha de Rui Moreira por discordar pública e frontalmente da aposta do PSD em Menezes. Já agora, o mesmo Luís Filipe Menezes de quem Luís Montenegro se tinha tornado apoiante (e diretor de campanha interna) depois de puxar o tapete ao então líder do PSD Luís Marques Mendes, hoje uma das figuras políticas mais próximas de Montenegro. O PSD na sua tômbola.

Voltando a Braga. Num discurso essencialmente focado em Pedro Nuno Santos, antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que se tinha queixado publicamente de não ser convidado para eventos da Aliança Democrática, começou por acusar o líder do PS e principal adversário de Montenegro de viver focado na campanha da AD. “Sempre que aparece um ex-líder do nosso partido lá vem ele criticar. O Doutor Nuno Santos veio comparar-se ao Professor Cavaco Silva? Sei que o líder do PS adora automóveis de luxo – agora parece que os esconde – mas o comparar o doutor Nuno Santos com o professor Cavaco Silva é comparar um Ferrari com um calhambeque encostado numa garagem. Não se compare”, atirou o antigo presidente do PSD.

De resto – e essa foi uma nota igualmente deixada por Nuno Melo e Hugo Soares, secretário-geral do PSD –, Menezes tentou aproveitar a presença de António Costa na campanha de Pedro Nuno Santos para provar que os socialistas entraram em modo “desespero total”. “O Doutor Nuno Santos já não sabe a quantas anda. É o desespero total, uma tentativa desesperada de branquear o falhanço do atual líder do PS.”

O discurso (aparentemente improvisado, uma vez que Menezes rasgou os cartões que trazia para ler) entrou depois num ataque dirigido diretamente ao currículo de Pedro Nuno como ministro e, antes disso, como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e pivô da ‘geringonça’. Nesta fase, aliás, Menezes deixou uma frase que já mereceu críticas dos partidos à esquerda do PS, ao dizer que Pedro Nuno “só tinha olhos para as meninas do Bloco de Esquerda”. O potencial para criar polémicas parece não largar a AD.