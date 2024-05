Uma esquerda a cooperar pelo país fora contra a extrema-direita. O plano que "vai dar muito trabalho" ao Livre

Taxar megafortunas, semana de quatro dias e herança social: as medidas do Livre

Esses voos mais altos também foram referidos por Isabel Mendes Lopes, que rematou o seu discurso pedindo que se construa uma uma alternativa “estável, de futuro, plural”, de que o Livre fará sempre parte — “vamos fazer por isso” — contra quem quer “minar e destruir a democracia por dentro”. Não por acaso, no final ouviu-se a Grândola, Vila Morena no final do discurso e “25 de Abril sempre, fascismo nunca mais”.

Ainda assim, à líder parlamentar coube sobretudo fazer o discurso mais programático, numa enumeração de propostas concretas com que o Livre vai avançar ou já avançou, muito à volta das principais bandeiras do partido.

Desde logo, com a insistência naquela que será uma das medidas mais emblemáticas do Livre, o projeto-piloto para uma semana laboral de quatro dias, que quer agora implementar o setor público — e que o Livre vai ele próprio implementar para os seus funcionários, revelou Mendes Lopes. Quanto à resistência do Governo à medida, não teve meias palavras: para o Livre, é uma “irresponsabilidade” e uma “falha ao país”, tendo em conta os resultados do primeiro projeto-piloto, implementado em empresas do setor privado.

Boa parte das propostas em que o Livre quer focar-se agora têm a ver com questões de justiça social e distribuição da riqueza — é o caso do aumento do abono de família, da insistência na criação de uma “herança social” (um “pé de meia” assegurado pelo Estado para quem entra na vida adulta) ou da tributação de “megafortunas”. “Queremos que Portugal se comprometa com a verdadeira erradicação da pobreza estrutural. Não é admissível que continue a existir”, atirou.

Depois passou a propostas sobre coesão territorial, com farpas a um Governo que acusa de querer que o centro das cidades “fique para os ricos”, e defendendo um referendo para a regionalização que o Livre também aprovou em congresso, apontando para 2026. Também insistiu no alargamento da proposta do Livre para um passe ferroviário nacional (quer quer chegue a 250 comboios em todo o país), deixando uma farpa ao Governo: a proposta-base já estava incluída no Orçamento do Estado para 2024, portanto já é lei e deve ser cumprida.

Acabou com gritos por causas que unem o partido, defendendo a liberdade das mulheres para decidirem sobre as suas “vidas e corpos”, a “normalidade de todas as famílias”, a “luta justa” e sem “prazo de expiração” da Ucrânia e o cessar-fogo para “já” na Palestina.

Rui Tavares tinha deixado avisos ao partido sobre a “camaradagem” e a amizade que devem marcar as relações internas no Livre, para que o partido não tenha vistas curtas e se concentre no trabalho que tem pela frente; Mendes Lopes acabou a sentenciar que este é o “melhor momento de sempre do Livre”, que precisa agora de pôr “os olhos no futuro”. Os objetivos estão definidos e são ambiciosos (e arriscados). Agora, como dizia Mendes Lopes, o Livre tem de “fazer por isso”.