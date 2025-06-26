"Vai haver tempo para as pessoas se aperceberem de quem é, de facto, Gouveia e Melo"

É uma das figuras mais reconhecidas do espaço mediático, em especial depois do início do conflito no leste da Europa. Major-general do Exército, nascido a 13 de junho de 1959, em Ribeira de Pena, Vila Real, tem uma carreira militar de mais de quatro décadas, com fortes ligações à NATO, e exerceu funções diplomáticas nos Estados Unido. Nesta entrevista, no entanto, falará exclusivamente sobre política nacional. E do seu desejo de ser candidato à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, Isidro Morais Pereira não afasta a possibilidade de uma candidatura à Presidência da República. Assumidamente crítico de Henrique Gouveia e Melo, reconhece que está a ponderar as condições que tem para ser candidato, garante que tem recebido muitos incentivos para avançar e assegura que tomará uma decisão final depois das eleições autárquicas.

Com um dado extra: tal como o Observador avançou esta quinta-feira, Isidro Morais Pereira tem já uma reunião marcada para o início de julho com destacados dirigentes do Chega para perceber se há margem para fazerem um caminho comum nas próximas presidenciais. E o major-general não esconde que gostaria de contar com o apoio de André Ventura. “Não há razão nenhuma para que não aceitasse esse apoio.”

[Ouça aqui a entrevista a Isidro Morais Pereira]

“Não me revejo nas atitudes de Gouveia e Melo”

Tem dado sinais de estar disponível para entrar na corrida presidencial. Entende ter condições para ser candidato?

Quando apareci no espaço mediático comecei a receber praticamente todos os dias mensagens e telefonemas. Diziam-me: “O senhor general já pensou em candidatar-se à Presidência da República?”. Confesso que nunca pensei em tal possibilidade, não estaria nos meus horizontes. Mas toda a minha vida foi dedicada ao serviço público. O meu falecido pai queria muito que o filho Isidro fosse médico, mas eu queria servir o país. E acabei por servir o país servindo as Forças Armadas, designadamente o exército. Toda a minha vida. Tenho dificuldade em resistir ao apelo das pessoas e é algo que estou disposto a refletir. É uma vida de sacrifício, é novamente uma dedicação 24 horas por dia, sete dias por semana, o ano inteiro, à causa pública. Isso exige de nós muitas coisas, uma dádiva constante, que estejamos em condições físicas e mentais. Tenho que perguntar a mim próprio se ainda tenho frescura física e mental, se ainda sou capaz de voltar a abraçar uma função de tanta responsabilidade.

O que é que falta para decidir ser candidato?

Falta pensar maduramente nisso. Falta ter uma conversa com aqueles que me são mais próximos. E olho para a política portuguesa com muito respeito, um ato eleitoral como aquele que se vizinha, que são as próximas eleições para o poder local, as autárquicas. Acho que não devemos sobrepor camadas. Não tenho direito de interferir e não me estou a ver a tomar uma decisão, seja ela positiva ou negativa, antes dessas eleições. Mas ainda iria muito a tempo. Se, de facto, os portugueses acharem que o general Isidro Pereira, o cidadão Isidro Pereira, reúne condições para ocupar o cargo de tamanha responsabilidade, eles dirão. Temos todo o verão para pensar, refletir, amadurecer ideias. É isso que pretendo fazer, porque o apelo das pessoas sempre me sensibilizou.

É inevitável falarmos de Henrique Gouveia Melo. Acha que existe espaço para haver mais um candidato com um perfil militar?

Neste momento não tenho qualquer limitação. Só não estou inscrito em nenhum partido político porque não o decidi até agora. Mantive o meu apartidarismo, mas sempre fui um homem sensível para as questões políticas. Dizer-se que os militares não são políticos é um erro completo.

Mas há espaço político? Ou acha que Henrique Gouveia Melo é um mau candidato?

Julgo que há espaço. Não me compete a mim ajuizar se Gouveia Melo é mau ou é bom candidato. Os portugueses voltaram a identificar-se com determinado tipo de personalidade, de características que normalmente os militares têm e que muitas vezes outras pessoas não têm, o que não quer dizer que os militares sejam mais honestos ou mais íntegros. Gouveia e Melo tem todo o direito a candidatar-se à Presidência da República. Mas não é o único. Pode haver outros militares. Uma das razões que me pode motivar seriamente a considerar este desafio na minha vida é querer dar aos portugueses outras opções. Se os portugueses querem um militar, se se reveem num perfil de um militar, por que não dar-lhes outras possibilidades? Há militares que têm um outro tipo de pensamento, uma forma diferente de olhar para a causa pública, uma postura diferente, uma personalidade diferente.

Em que medida é que se distingue de Gouveia Melo?

Enquanto militar, sempre tive uma postura que achei que era a postura adequada enquanto militar, oficial do Exército, como oficial-general, como comandante de tropas, inclusive em operações. Sempre olhei para os meus subordinados e sempre exerci toda a minha ação de comando centrado naqueles que comandei. Nunca olhei para o meu interesse. Nunca foi o meu interesse pessoal que esteve à frente das minhas decisões. Sempre comandei a olhar para baixo.

Gouveia e Melo não?

Não sei. Ver no espaço televisivo o senhor almirante Gouveia e Melo a repreender publicamente os seus militares, na Madeira, foi algo que me desgostou. Não é a forma correta de resolver esse tipo de situações. Não sei se isso corresponde a uma maneira de estar, mas não é certamente a minha. Era incapaz de fazer uma coisa dessas. Os elogios são feitos de forma pública, como aprendemos na nossa vida militar. Quando se quer punir alguém ou puxar as orelhas, deve-se fazer no recato, de uma forma não pública. Se de facto havia matéria criminal, não lhe competia julgar; competia às instâncias próprias, que era a Polícia Judiciária Militar e depois os tribunais. Julgo que esse tipo de atitudes… Não me revejo nelas. Não é a minha forma de estar na vida.

Mas considera que os portugueses estão enganados relativamente a Gouveia e Melo?

O almirante Gouveia Melo vai ser confrontado com muitas questões, com muitas perguntas e vai ter oportunidade de responder. E os portugueses ajuizarão. Agora, as práticas falam por si. Referi apenas essa, não me compete a mim estar a investigar a vida do almirante de Gouveia e Melo e seria incapaz de o fazer. Vai haver tempo para as pessoas se aperceberem de quem é, de facto, o almirante de Gouveia e Melo — e, eventualmente, de quem é o general Isidro Pereira se ele decidir candidatar-se.