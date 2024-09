Vale de Judeus. Cérebro do plano e português já tinham tentado fuga de Monsanto em 2018 — mas o plano falhou

O Fiat dirigiu-se para o edifício do GISP — que fica atrás do tribunal e muito próximo da cadeia —, subiu a rampa e estacionou num dos dois lugares que existem ali e onde estão normalmente os carros de serviços. “Aquilo foi tudo muito estranho. Dava a sensação de que eles não sabiam onde estavam. O meu colega disse que não podiam estacionar ali e eles foram estacionar no bairro”, a umas dezenas de metros de distância, contou o dirigente sindical.

O bairro fica precisamente atrás do edifício do GISP e a estrada que lhe dá acesso não tem saída — termina com um caminho em terra batida. Terá sido nesse momento que os dois homens decidem parar o carro e perguntam a duas trabalhadoras da limpeza que estavam por ali se aquela estrada tinha saída. Com uma resposta negativa, e com a informação de que aquela estrada era só para o bairro prisional e de que a saída era no sentido contrário, o carro manteve-se por ali mais alguns minutos.

Foi precisamente nesse momento que Frederico Morais se cruzou com eles, quando se preparava para dar início a um treino de corrida. Apesar de ter percebido que aquele carro não era de nenhum dos elementos do GISP, nunca pensou que à sua frente poderia estar o apoio para a fase final de um plano de fuga de reclusos da mais restrita prisão do país — o forte de Monsanto. “Cinco minutos depois, toca a campainha do GISP, porque tinha havido uma tentativa de fuga”, acrescentou.

Corda feita com lençóis e uma torre de vigilância desativada

Enquanto o Fiat cinzento tentava encontrar uma orientação na zona do bairro prisional, dentro dos muros da cadeia de Monsanto eram dados os primeiros passos para a fuga. E aqui continuam as semelhanças com a fuga de Vale de Judeus. Além da ajuda externa, Fábio Loureiro, Rodolf Lohrmann e pelo menos outros quatro reclusos escolheram o período da manhã para iniciar a fuga — o alerta foi dado às 10h30. Estavam na zona de recreio e aproveitaram duas situações que se mantiveram no plano executado (desta vez, com sucesso) seis anos mais tarde, agora na prisão de Vale de Judeus: a torre de vigilância estava desativada e não existia vigilância presencial naquele momento.

A tentativa de fuga começou com o argentino Rodolf Lohrmann — que segundo avançou o Expresso esta sexta-feira é considerado o cérebro da fuga de Vale de Judeus — a escalar o muro do recreio que tem cerca de quatro metros. A escalada, segundo fonte dos serviços prisionais, terá acontecido com “a força de braços” dos restantes reclusos. O objetivo seria depois os restantes subirem com a ajuda de uma corda feita de lençóis, tal como aconteceu também em Vale de Judeus.