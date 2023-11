1

Limitar o aumento da temperatura do planeta a 2ºC face aos níveis pré-industriais (e, se possível, a 1,5ºC)

Trata-se do mais importante compromisso climático atualmente em vigor e está no centro do Acordo de Paris, tratado climático internacional fundamental que resultou da COP21, realizada em Paris em 2015. O compromisso surge no Artigo 2.º daquele acordo , que vincula os países signatários à “manutenção do aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo dos 2ºC acima dos níveis pré-industriais e prossecução de esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais”.

Por “níveis pré-industriais” a comunidade científica refere-se habitualmente ao período entre 1850-1900, antes da intensificação da indústria mundial. O painel científico da ONU considera que o planeta já se encontra, neste momento, cerca de 1,1ºC acima desses níveis, pelo que a margem para cumprir a principal meta de Paris é muito apertada.

Ao contrário do que se possa pensar, o Acordo de Paris não define compromissos concretos: define a grande meta e determina que cabe a cada um dos 196 países signatários a adoção de políticas climáticas concretas que os alinhem com aquelas metas. De acordo com o Climate Action Tracker , plataforma científica independente que se dedica à análise das políticas climáticas dos vários países, a globalidade das políticas climáticas atualmente em vigor levará o planeta a chegar ao final do século 2,7ºC mais quente do que os níveis pré-industriais. A fazer fé nos planos nacionais que estão prometidos, este aquecimento poderá ficar-se pelos 2,4ºC — ainda assim, bem acima do limite máximo definido em Paris. Só com o cumprimento estrito de metas de neutralidade carbónica de longo prazo será possível limitar o aquecimento global a 2ºC.

Mais recentemente, a ONU fez uma previsão ainda mais negra , publicando um relatório segundo o qual as políticas climáticas atualmente em vigor conduzirão a um aquecimento de cerca de 3ºC até ao final do século. O cenário mais otimista é, mesmo assim, bastante negro: as hipóteses de limitar o aquecimento global a 1,5ºC são, neste momento, de apenas 14%.

Um aspeto central do Acordo de Paris são as “contribuições nacionalmente determinadas”, ou NDC na sigla inglesa, isto é, os planos climáticos que cada país desenha e implementa de modo a cumprir as metas de Paris. Anualmente, os especialistas da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) analisam o quadro global das NDC para perceber em que rumo se encontra o planeta.

Este mês, a poucos dias do arranque da COP28, foi conhecido o mais recente relatório, que dá conta de que as políticas climáticas dos 196 signatários ainda são manifestamente insuficientes para manter o aquecimento global limitado às metas do Acordo de Paris. Segundo a análise realizada pela ONU, as políticas climáticas atualmente em vigor vão levar as emissões de gases com efeito de estufa a aumentarem, até 2030, em 9% face aos valores de 2010 — quando o que deveria acontecer era uma queda de 45%. É certo que é uma melhoria em relação à subida de 11% prevista no ano anterior (antes da atualização dos planos climáticos nacionais), mas continua a ser insuficiente.

O texto do Acordo de Paris aponta para o ano de 2023 a primeira avaliação global das políticas climáticas nacionais (um processo que, a partir daqui, será feito de cinco em cinco anos). Este processo de avaliação, desenhado para responsabilizar os países e para aumentar a ambição das políticas climáticas, deverá mostrar a insuficiência das políticas adotadas até agora e marcar as discussões no Dubai.