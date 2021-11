COP26. Como quatro dias de negociação baixaram a ambição do Pacto do Clima de Glasgow

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de 24 horas depois do prazo marcado para as 18h de sexta-feira, foi finalmente alcançado o Pacto do Clima de Glasgow. O documento final resultante da 26.ª cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas (COP26), que decorreu na cidade escocesa ao longo das últimas duas semanas, é menos ambicioso do que o pretendido pela presidência britânica da cimeira — depois de uma série de negociações de última hora terem contribuído para suavizar a redação do texto em comparação com as versões preliminares que foram sendo conhecidas ao longo da semana —, mas ficará na mesma para a história do combate às alterações climáticas.

Pela primeira vez, um tratado da ONU sobre o clima inclui uma referência explícita à necessidade de eliminar progressivamente a exploração, produção e consumo de combustíveis fósseis, bem como a produção de eletricidade a partir da queima do carvão. (O Acordo de Paris, por exemplo, não o referia.) Embora a versão final tenha suavizado consideravelmente a proposta inicial, por pressão de países cuja economia depende do petróleo e do carvão, trata-se de uma vitória diplomática e o governo britânico não hesitará em apresentá-la como tal.

Em sentido contrário, o acordo ficou aquém das expectativas dos países menos desenvolvidos, que chegaram a Glasgow com um caderno de encargos bastante exigente para os países mais ricos: que aumentassem de modo considerável o financiamento mobilizado para ajudar os países mais pobres a fazer a transição energética, a adaptar-se aos impactos futuros das alterações climáticas e — mais importante ainda — a responder no imediato aos efeitos que já se fazem sentir no presente, e aos quais os países mais vulneráveis (por exemplo, os países insulares e as nações mais pobres) têm poucos meios para resistir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao mesmo tempo, o acordo de Glasgow foi capaz de concretizar outro dos anseios da comunidade científica antes da COP26: o de aumentar a frequência com que os signatários do Acordo de Paris devem aumentar a ambição das suas metas climáticas com vista ao cumprimento dos objetivos globais. Até aqui, o articulado de Paris previa que os signatários submetessem novos programas políticos de combate às alterações climáticas (nomeadamente, metas mais ambiciosas para o corte de emissões de gases com efeito de estufa) a cada cinco anos. Foi isso que aconteceu este ano (os cinco anos cumpriram-se em 2020, no entanto a pandemia atrasou a COP de Glasgow em um ano), mas a comunidade científica e vários países partiram para a Escócia com o desejo de aumentar a frequência da revisão das metas climáticas — considerando que atirar para 2025 a próxima revisão seria incompatível com as metas do Acordo de Paris.

Com efeito, os representantes das 197 delegações (que incluem praticamente todos os países do mundo e blocos como a União Europeia) chegaram a Glasgow há duas semanas com um objetivo central: assegurar que os grandes objetivos do Acordo de Paris são possíveis de alcançar. Ou seja, manter o aquecimento global do planeta até ao final do século abaixo dos 2ºC em relação aos níveis pré-industriais (século XIX) e, idealmente, em torno de 1,5ºC. O problema? Segundo o último relatório do IPCC, o planeta já se encontra hoje 1,1ºC acima desses níveis. Por isso, já só faltam 0,4ºC para atingir o objetivo delineado, a partir do qual se estima que as consequências possam ser de enorme gravidade para o planeta, sobretudo para os mais vulneráveis.

Antes da COP26, a comunidade científica estimava que as políticas climáticas implementadas ou prometidas por todos os países do planeta ao abrigo do Acordo de Paris conduzissem o mundo a um aquecimento de 2,7ºC — ou seja, ainda muito aquém do objetivo. Depois de uma primeira semana marcada pelo otimismo (com dois estudos a estimarem que os novos compromissos assumidos em Glasgow reduziriam o aquecimento global a 1,8ºC ou 1,9ºC, mais em linha com os objetivos de Paris), um importante relatório divulgado no início da segunda semana da COP26 deitou água na fervura com uma estimativa mais apurada: o mundo encaminha-se, agora, para um aquecimento de 2,4ºC em relação aos níveis pré-industriais.

No papel, o grande objetivo da COP26 parece estar cumprido. No capítulo dedicado à mitigação dos efeitos das alterações climáticas, o documento de Glasgow reafirma expressamente os objetivos de Paris como ainda atuais e “reconhece que os impactos das alterações climáticas vão ser muito menores com um aumento de temperatura de 1,5ºC em comparação com um aumento de temperatura de 2ºC”, pelo que a COP determina que sejam feitos “esforços para limitar a temperatura a 1,5ºC“. Isto significa que o objetivo dos 1,5ºC está “vivo“, como pediam os ativistas e como assegurou a própria COP. Mas restam muitas dúvidas sobre se o documento é suficiente, com a ambição inicial a ter sucumbido a várias rondas negociais nos tópicos mais sensíveis.

Petróleo e carvão. Como quatro dias de negociação reduziram a ambição do texto final

Depois de uma primeira semana marcada por acordos multilaterais relativamente à desflorestação, às emissões de metano e à descontinuação do carvão, a COP26 surpreendeu o mundo com a publicação, na última quarta-feira, do primeiro esboço do acordo final. Especificamente, o ponto 37 do documento saltou para as manchetes internacionais:

37. [A COP] convoca as partes a acelerar a eliminação progressiva do carvão e dos subsídios aos combustíveis fósseis.”

A inclusão desta referência afigurou-se como histórica. Pela primeira vez, uma referência ao papel dos combustíveis fósseis no aquecimento global surgiria num tratado da ONU sobre o clima, assinado por todos os países do mundo. Na imprensa internacional, o ponto foi elogiado e apontado como inédito, mas rapidamente se especulou que a referência não seria capaz de resistir às rondas negociais seguintes, sobretudo quando se soube que a Arábia Saudita estava a usar todo o tipo de táticas, incluindo expedientes burocráticos, para obstaculizar as negociações. O país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo (obtém mais de metade das suas receitas através da exploração petrolífera) e, publicamente na COP26, pediu que o acordo final não tivesse “qualquer preconceito a favor ou contra uma fonte de energia em particular“.