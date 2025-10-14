Ventura cria task force para orientar autarcas no terreno. Chega reconhece que faltou tsunami e lamenta ter elevado fasquias

Chega prepara task force para evitar erros

É nesse seguimento que o partido está a trabalhar numa “task force para acompanhar os autarcas eleitos e os presidentes das câmaras municipais e junta de freguesia”. Com o crescimento de 400 para quase dois mil autarcas — e tendo em conta que muitos “não têm a mais pequena experiência” do que é a política local — o partido quer uma espécie de “linha direta” de apoio constante para que falhe o mínimo possível.

Aliás, nas últimas semanas de campanha o líder do Chega foi enviando recados internos com pedidos de integridade e responsabilidade, a começar pelo combate à corrupção, a quem fosse eleito pelo Chega. E quando subiu ao púlpito, na noite eleitoral, como já tinha acontecido na campanha, atrás e à frente de Ventura destacava-se o slogan “Autarquias sem corrupção” — para que ninguém se esqueça.

Um dirigente do Chega explica que, desta vez, não há como ignorar a quantidade de autarcas pelo país e o impacto que podem ter, de forma positiva e negativa. “A maior parte dos autarcas não tem a mais pequena experiência em poder local”, realçou, frisando que precisam de orientação e que esse é o principal intuito do “organismo” que “centraliza o apoio”, haver uma “linha direta” entre eleitor, políticos mais experientes e técnicos preparados para o efeito.

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Um dos grandes dilemas estará na postura que os autarcas do Chega vão ter por todo o país. Há quatro anos, o partido chegou a retirar a confiança política a autarcas que aprovaram orçamentos municipais da CDU e até aceitaram pelouros, pelo que ficou estabelecida a regra de que não era permitidos acordos com o PS e os partidos à esquerda dos socialistas. Desta vez, ainda que o Chega possa ser uma peça-chave em várias autarquias pelo país, não há ninguém que antecipe a queda dessa regra.

No Explicador, do Observador, Pedro Pinto reiterou que “o Chega não está disponível para colaborar com o Partido Socialista”. “Nunca esteve desde a sua existência, nunca estará no futuro. As conversas com o PSD poderão existir ou não, depende bem daquilo que fez. Agora, há uma coisa que nós vamos meter sempre em primeiro lugar, é o interesse das populações, o interesse dos portugueses”, argumentou.

Em entrevista no Carpool do Observador, Rita Matias já tinha dado a entender o mesmo, realçando que “naturalmente” o partido não está disponível para dialogar com todos e apontando o socialismo como uma linha vermelha. Mais do que isso, a deputada que não venceu a Câmara de Sintra tinha referido que uma vitórias do Chega poderiam “servir de alavanca para outro tipo de acordos com partidos que queiram estar à mesa com partidos que queiram estar à mesa”. “Refiro-me naturalmente ao PSD e não vamos ceder por tuta e meia nem deixar esta questão fechada ao nível local, quando podemos fazer disto uma alavanca para mais reformas nacionais”, justificou a deputada.

Se assim for e os acordos com partidos à esquerda forem para esquecer, no dia a dia o Chega aplicará a regra da Assembleia da República: votar proposta a proposta, independentemente da cor da bancada que a apresenta.

A tal task force criada pelo Chega terá a missão de apoiar e encaminhar os autarcas para que não estejam expostos a tantos erros e, segundo um dirigente do Chega, já começaram a surgir conversas para possíveis apoios em diversos locais do país, pelo que haverá pressa em tomar decisões e não fazer o partido passar vergonhas. “Não podemos estar a retirar confiança porque votaram orçamentos, temos que antecipar e evitar esse tipo de erros”, explica um outro dirigente.

No final de mais uma noite eleitoral, o otimismo tramou o Chega e a fasquia, assume-se, foi colocada demasiado alta. Para a história ficam as três câmaras municipais conquistadas, as centenas de autarcas e a ambição desmedida que nunca se concretizou.