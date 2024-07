Ventura deu instruções aos deputados para que trabalhem no Verão. Cenário de eleições antecipadas é real

Manter o foco e intensificar o trabalho junto dos eleitores. Mesmo com o país político a banhos, André Ventura entende que existe o risco real de eleições antecipadas e que o partido não pode ser apanhado de surpresa nesse cenário. Segundo apurou o Observador, isto mesmo foi transmitido pelo líder do Chega numa reunião com os deputados no Parlamento, o que faz antecipar um processo negocial muito duro: mesmo com todos os riscos associados, Ventura não estará disposto a ceder a Luís Montenegro a qualquer preço. Se tiver de haver eleições, assim será.

Por paradoxal que possa parecer, o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter promulgado os diplomas que a aliança PS-Chega conseguiu fazer aprovar contra a vontade de Montenegro acabou por dar munições ao Governo, que agora vai alimentando a narrativa de que a oposição não pode votar contra um Orçamento do Estado que incorpora medidas que a própria oposição defende e fez aprovar. Publicamente, Pedro Nuno Santos e André Ventura têm tentado combater essa tese, dizendo que o Governo está deliberadamente a misturar planos e que, se quer efetivamente salvar o Orçamento, continua obrigado a negociá-lo.

Foi isso mesmo que o líder do Chega afirmou esta sexta-feira.”O Governo está a criar uma confusão no Parlamento e no país. Quer vitimizar-se, dando a entender que alguns partidos no Parlamento aprovaram medidas muito caras que o Governo não consegue agora cabimentar nem colocar no Orçamento e quer usar isto como trunfo orçamental”, condenou Ventura. Dias antes, quando comentou a decisão de Marcelo, o líder do Chega já tinha avisado: “O Governo não pode dizer que já não vai olhar para as propostas de mais nenhum partido. Que não use este argumento [o da promulgação] como forma de fechar os bolsos”.

O Chega continua mergulhado no mesmo “dilema” difícil de resolver. “Ou damos ao Governo dois anos para ir gerindo a coisa, dando uns tostões a uns e a outros; ou vamos para novas eleições. As duas hipóteses comportam muitos riscos“, sintetiza um influente deputado do Chega, em declarações ao Observador. De resto, mesmo no interior do partido, há posições para todos os gostos. Há quem entenda que seria um suicídio político ser responsável por uma crise que “ninguém quer”; há quem defenda que o Chega não pode ceder a um primeiro-ministro que mantém um humilhante “não é não”; e quem sugira que são precisos mais dados antes de tomar qualquer decisão.

“Estamos a jogar xadrez com o Luís Montenegro e a coisa não está a correr de forma perfeita”, admite ao Observador um elemento do Chega. “Estamos numa fase em que o cenário de eleições não interessa a ninguém. Existindo algumas cedências, acho que deveríamos viabilizar o Orçamento do Estado. Temos de ser responsáveis. Se não o fizermos, ficaremos numa situação política muito delicada. Passaríamos uma imagem de irresponsabilidade. Chegámos à idade adulta e temos de ser adultos“, defende a mesma fonte.

Existe um argumento de peso que ajuda a validar esta tese. Historicamente, os partidos que provocam crises políticas (ou que, pelo menos, são percecionados como causadores de crises políticas) são penalizados nas urnas. Nas últimas eleições legislativas, o Chega disparou para os 50 deputados e há quem no partido tema que as europeias tenham sido um aviso à navegação: se Ventura tentar derrubar Montenegro, o Chega poderia agora cair para os “19 ou 20 deputados“.

A este argumento junta-se um outro: o Governo tem conseguido aprovar medidas que apelam diretamente a alguns dos segmentos eleitorais mais importantes do Chega. No passado foram as forças de segurança e os oficiais de justiça, esta semana foi a vez de as Forças Armadas verem as suas carreiras remuneratórias valorizadas. Além disso, Montenegro tem segurado a sua equipa e evitado escorregar em casos e casinhos. Parece existir — pelo menos, assim sugerem as sondagens — um clima favorável e um efeito de benefício da dúvida que protege o primeiro-ministro. “Seria um erro enorme ir contra o Orçamento”, alerta a mesma fonte.