VIH: do medo à inclusão

Estávamos no final de 2019 quando o mundo foi abalado por um vírus desconhecido: o SARS-CoV 2. Pouco ou nada se sabia sobre ele, exceto que poderia ser fatal. Cerca de 40 anos antes, na década de 80, o mesmo tinha acontecido, com maior incidência nos Estados Unidos da América (EUA), mas com um vírus que suscitava ainda mais dúvidas: é que a maioria dos infetados era homossexual. Os padrões epidemiológicos indicavam, assim, que fosse uma doença sexualmente transmitida. O primeiro nome atribuído a esta então nova patologia foi GRID (Gay-Related Immunodeficiency Disease, em tradução livre, Doença de Imunodeficiência Relacionada a Gays). Mais tarde, percebeu-se que, afinal, esta doença também afetava utilizadores de drogas injetáveis, hemofílicos e pessoas que tinham recebido transfusões de sangue — muitas vezes de venda sem controlo de qualidade e segurança. Quando começou a surgir também entre heterossexuais, e que nada tinha a ver com a orientação sexual, o Center of Disease Control and Prevention (CDC) — órgão de saúde pública americano — alterou o seu nome para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). A Síndrome causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH).

O medo do desconhecido

Perante este vírus desconhecido, o medo surgiu e, com ele, veio a discriminação de quem era infetado ou estava próximo de quem era infectado. Mas houve quem tivesse encarado este receio e se debatesse pela dignidade de quem sofria da doença. Estas pessoas foram os enfermeiros do Hospital Geral de São Francisco, nos EUA, que criaram a primeira ala hospitalar do mundo para tratar e acompanhar os doentes com VIH: a ala 5B.

5B: a ala dos heróis de São Francisco

Como forma de lembrar este feito e para consciencializar a população sobre o VIH, a Janssen transmitiu, numa sessão especial nos cinemas NOS Alvaláxia, em Lisboa, o documentário “5B” [ver caixa: “5B: a ala dos heróis de São Francisco”]. A antecedê-lo, a farmacêutica juntou-se ao Observador para a conversa “Do Medo à Inclusão — A evolução cultural e o futuro”, que contou com o contributo do investigador Alexandre Quintanilha; do escritor Richard Zimler; do infecciologista e um dos pioneiros na pesquisa sobre o vírus VIH/SIDA em Portugal, Kamal Mansinho; e do Presidente do GAT — Grupo de Ativistas em Tratamento, Luís Mendão.

Dos EUA para Portugal

Nos anos 70, São Francisco, nos EUA, era, talvez, uma das cidades mais livres, onde homossexuais e heterossexuais co-habitavam, e em que a sexualidade não definia uma pessoa. Foi esse “espírito” livre que fez mudar o escritor Richard Zimler de Nova Iorque para a cidade californiana. “São Francisco era o primeiro sítio nos Estados Unidos, senão no mundo, em que ser gay era um não-assunto”, começou por dizer.