Virgílio Lima. Quem é o discreto presidente do Montepio, eleito contra a influência de Tomás Correia?

Na entrevista ao Observador, afirmou que se candidatava a novo mandato porque “há necessidade de prosseguir e consolidar o diálogo construtivo com os supervisores”, também sobre o plano que o Montepio tem 10 anos para cumprir que é a convergência com as regras das seguradoras – um plano que ainda não foi aprovado pela ASF e, por isso, já foi novamente recambiado para a tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Também nessa entrevista, onde disse que apenas “coincidiu no tempo” com Tomás Correia, Lima admitiu pela primeira vez que no horizonte do Banco Montepio poderá estar a abertura do capital a um “parceiro de desenvolvimento” (que poderá ser estrangeiro). Essa venda de parte do banco só poderá acontecer, porém, depois de se conseguir fazer uma recuperação de imparidades que, a acontecer, será um benefício para os associados, garantiu.

O trabalho não se afigura fácil. E os críticos de Virgílio Lima duvidam que este tenha a “energia” para resolver todos os desafios que a mutualista enfrenta – talvez o maior dos quais seja o alheamento dos associados que ficou patente no facto de apenas terem votado cerca de 25 mil dos cerca de 480 mil que tinham direito a votar nestas eleições.

Porém, há quem lhe sublinhe as outras qualidades. Uma fonte do setor financeiro, ligada ao mundo dos fundos comunitários e que participou em alguns projetos com a mutualista e com Virgílio Lima, sublinha que “até hoje sempre teve um comportamento acima de qualquer suspeita”. “Nos bancos a energia é útil, mas a confiança é o ativo mais importante“, atira.