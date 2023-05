António Vitorino foi hipótese para Belém e passou no teste das sondagens em dois ciclos: em 2005, quando chegou a aparecer nos estudos de opinião à frente de António Guterres, e, em 2015, quando António Costa o desafiou a assumir a candidatura. Agora, ficou livre de funções internacionais e o incumbente Marcelo colocou a sementinha: “Terá mais oportunidades de pôr as suas capacidades ao serviço de Portugal”. Apesar de reconhecerem a “inteligência” e o facto de ser “bom em campanha”, uma candidatura de Vitorino a Belém não entusiasma a maioria dos dirigentes e históricos socialistas contactos pelo Observador. Há, no entanto, exceções, que chegam a classificá-lo de “fenómeno”

Um histórico do PS ouvido pelo Observador diz, de forma clara que “não faz sentido nenhum” e protesta: “Estão sempre a tentar arranjar emprego ao Vitorino.” Um dirigente socialista no ativo refere que Vitorino “não pode” ser o candidato da esquerda a Belém porque ao ir para Organização Internacional para as Migrações, perdeu notoriedade.

O mesmo dirigente destaca que o antigo comissário europeu “tem uma cabeça incrível, é divertidíssimo, muito empático na rua, mas desistiu de ser político, não tem percurso atual para isto, não vai abdicar da vida dele para estas coisas.” E acrescenta: “Nada nos últimos 15 anos que torne plausível que se monte onda à volta dele.”

