É a exaustão física, psicológica e emocional que resulta da grande responsabilidade e exigência das tarefas diárias e preocupações associadas a cuidar dos filhos. O burnout parental, explica a psicóloga Joana Madureira, caracteriza-se por “uma sensação de esgotamento, com impacto na funcionalidade dos progenitores e, por conseguinte, na sua capacidade de discernimento, tolerância, equilíbrio emocional e até de cuidar de si e dos filhos”.

No entanto, “não é raro co-existir stress em ambos os contextos — profissional e parental — pela exigência desmedida que às vezes ambos representam, o que aumenta a dificuldade dos pais em encontrarem estratégias saudáveis de gestão, conciliação e de autocuidado”.

A grande diferença é a origem do stress e da sobrecarga. O burnout resulta da atividade profissional; o burnout parental vem dos cuidados aos filhos, uma função que, recorda a psicóloga, “não tem horários de trabalho nem dias de descanso, já que ser pai ou mãe é uma função vitalícia” e permanente.

É quando este desequilíbrio — com muito stress e pouca satisfação — se torna um estado quase permanente que acontece o burnout parental.

4 Como saber se está em burnout parental?

A Ordem dos Psicólogos Portugueses desenvolveu um documento com 15 questões, a checklist “Stress Parental”, através do qual os pais podem avaliar o nível de stress em que se encontram, para agirem no sentido de procurar ajuda, se necessário.

Alguns dos sinais de alerta para o stress parental, refere Joana Moreira, são “sintomatologia depressiva ou ansiosa, impaciência, tensão e irritabilidade, levando a maior impetuosidade e conflito nas relações”.

Estes sintomas podem passar despercebidos ou ser muito expressivos e impossíveis de ignorar. “Um progenitor que se esquece do seu filho — que adormeceu — no carro, seguindo em piloto automático para o seu trabalho sem o deixar primeiro no infantário, é um exemplo da gravidade a que o burnout parental pode levar”, alerta a psicóloga.