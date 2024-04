Circula nas redes sociais uma publicação que alega que um dos atacantes envolvidos no ataque terrorista que vitimou quase 150 pessoas em Moscovo, em março, é “um ex-soldado ucraniano que serviu em 2022” as forças armadas de Kiev. A publicação alega mesmo que se trata de Rustam Azhiyev.

“Confirmou-se que um dos atacantes de Moscovo, Rustam Azhiyev, é um ex-soldado ucraniano que serviu em 2022. Beeemmm [sic], quem imaginaria tal?”, lê-se na publicação, que inclui duas fotografias que, em teoria, comprovariam a identidade dele.

À esquerda, surge uma fotografia do alegado atacante; à direita, uma fotografia de Rustam Azhiyev. A publicação baseia-se no argumento de que são a mesma pessoa.

Trata-se, porém, de uma alegação falsa.

Em primeiro lugar, quem é Rustam Azhiyev? Mais conhecido pelo nome de guerra Abdul Hakim al-Shishani, trata-se de um militante checheno que lutou na Segunda Guerra da Chechénia, lutou ao lado dos jihadistas na Síria e, em 2022, ter-se-á juntado à guerra na Ucrânia, pelo lado de Kiev, juntamente com um grupo de combatentes chechenos.

Rustam Azhiyev é o indivíduo que surge na imagem da direita. Mas não é o que aparece à esquerda.

No dia 22 de março, uma sexta-feira, um conjunto de quatro terroristas entraram numa conhecida sala de espetáculos nos arredores da capital russa, Moscovo, e dispararam indiscriminadamente sobre a multidão, matando perto de 150 pessoas. Os atacantes usaram também bombas incendiárias, que provocaram um forte incêndio e levaram ao colapso do telhado do edifício.

Ao início da manhã de sábado, 23 de março, as autoridades russas anunciaram a detenção de 11 suspeitos, incluindo os quatro diretamente envolvidos no ataque.

Logo nesse dia, começaram a circular nos meios russos algumas informações sobre quem seriam os autores do atentado. Uma das primeiras fontes de informação foi um vídeo publicado no Telegram por Margarita Symonyan, jornalista russa que lidera o canal RT, que mostrava o suposto interrogatório aos suspeitos.

A imagem que surge à esquerda é uma captura de ecrã desse vídeo. Entretanto, as autoridades russas divulgaram formalmente as imagens e as identificações dos quatro atacantes. O homem que surge naquela imagem foi identificado como Dalerdzhon Mirzoyev, um cidadão do Tajiquistão. Os atacantes já foram, entretanto, presentes a tribunal em Moscovo — e fotografados nessa ocasião.

Efetivamente, a Rússia — com Vladimir Putin à cabeça — tem tentado colar o ataque terrorista em Moscovo à Ucrânia, procurando traçar ligações entre os atacantes e Kiev.

Ainda assim, como notou recentemente no Twitter o jornalista Aric Toler, que faz investigação visual para o The New York Times, nem sequer os canais habituais russos estão a dar gás a esta informação, que parece ter surgido no Twitter e se espalhou, depois, a outras redes sociais.

Os dois homens, apesar das semelhanças genéricas no rosto, têm algumas diferenças assinaláveis — a começar por uma deformação nas orelhas que os distingue bem um do outro.

Conclusão

Trata-se de uma alegação falsa. O homem que surge na imagem não é Rustam Azhiyev, conhecido combatente checheno que se juntou às fileiras ucranianas, mas sim Dalerdzhon Mirzoyev, um cidadão do Tajiquistão, já identificado pelas autoridades russas.

