O encontro de Cristiano Ronaldo e de Donald Trump na Casa Branca, no passado mês de novembro, esteve na capa de jornais em todo o mundo. O avançado do Al-Nassr tornou-se no nono português a ser recebido pelo Presidente dos Estados Unidos em Washington, mas Ronaldo integrou uma comitiva saudita liderada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud.

Na Sala Oval, Trump teve a oportunidade de entregar a chave dourada da Casa Branca ao jogador de futebol português, um presente simbólico que já foi entregue a figuras como Benjamin Netanyahu e Elon Musk — que também esteve presente no jantar com Ronaldo.

Para além dos presentes oficiais, tanto a conta da Presidência norte-americana como Cristiano Ronaldo partilharam fotografias nas redes sociais para eternizar o encontro histórico. Nelas, vemos a noiva do jogador, Georgina Rodríguez, incluída na visita pelas instalações e no momento a sós na Sala Oval.

Nas redes sociais, circulam imagens de uma suposta terceira convidada de Donald Trump. Dolores Aveiro, a mãe de Ronaldo, aparece a posar ao lado do Presidente dos Estados Unidos, vestida com uma camisola com as letras “CR7”, em homenagem ao filho.

Contudo, Dolores Aveiro não aparece em nenhuma fotografia publicada oficialmente nem por Cristiano Ronaldo nem pela Casa Branca — nem nas contas oficiais da própria nas diferentes redes sociais. Para além disso, após verificação em diferentes plataformas de deteção de inteligência artificial, é possível verificar que se trata de uma montagem e que a fotografia não é real.

Conclusão

A imagem de Dolores Aveiro ao lado de Donald Trump não se encontra nos arquivos de imagens oficiais da Casa Branca, nem foi publicada nas redes sociais da mãe de Cristiano Ronaldo. Plataformas de deteção de inteligência artificial indicam que fotografia terá sido manipulada.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.