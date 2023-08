Tornaram-se virais, nos últimos dias, publicações nas redes sociais que dizem que “em cada 100 euros de combustível, 61 euros vão para o Estado”. Mas, com base em dados da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), conclui-se que a informação não corresponde à verdade, apesar de os valores não andarem longe.

Houve mesmo que colocasse um cartaz na janela do carro com essa informação, dando a entender que as empresas petrolíferas estão a “assaltar” os consumidores. “É isto que temos no nosso lindo país”, critica um utilizador de Facebook.

Para efeitos desta verificação de factos, tomemos como referência o período temporal das publicações: o mês de agosto. E vamos recorrer aos dados da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para a análise.

Quanto à gasolina, é possível observar que o preço de referência se fixou em 1,690 euros por litro. Deste valor, 53,52% corresponde a impostos (34,81% para ISP e 18,71% para IVA).

No caso do gasóleo, o preço de referência fixou-se em 1,524 euros por litro. Deste valor, 49,11% corresponde a impostos (30,40% para ISP e 18,71 para IVA).

Ou seja, em 100 euros de gasolina, cerca de 53 euros seguem para os cofres do Estado. Em 100 euros de gasóleo, o Estado fica com cerca de 49 euros. Para chegar a estes valores, basta olhar para os impostos por litro de cada um dos combustíveis e fazer a respetiva conversão.

No início de agosto, o preço dos combustíveis rodoviários sofreu o maior aumento do ano (cerca de 9 cêntimos por litro). Fazendo as contas ao peso dos impostos por litro de combustível, é possível concluir que entre o aumento da taxa de carbono (cobrada no ISP) e do IVA, o valor que vai para o Estado em cada litro subiu numa semana 3,6 cêntimos no gasóleo e 3,5 cêntimos na gasolina.

Ainda assim, os valores não correspondem aos “61 euros” referidos nas publicações que circulam nas redes sociais — nem no caso da gasolina, nem no do gasóleo.

Conclusão

É falso que, por cada 100 euros de combustível, o Estado fique com 61 euros. Vários utilizadores de redes sociais, como o Facebook, têm partilhado esta informação, mas os valores não correspondem à realidade, apesar de não andarem muito longe da verdade. Os números atualizados da Entidade Nacional para o Setor Energético mostram que, por cada 100 euros de gasolina, o Estado fica com 53 euros, e por cada 100 euros de gasóleo, o Estado arrecada 49 euros.

