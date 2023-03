Dezenas de publicações no Facebook dão conta de que os EUA abateram um avião francês perto da Baía de Guantánamo, a sul de Cuba. A informação não é verdadeira e nenhum dos países sequer comentou o caso — o que seria mais do que inevitável, ainda para mais entre dois países membros da NATO.

O vídeo que está a ser partilhado no YouTube, tem mais de sete minutos e já foi visto mais de 46 mil vezes. No mesmo, o autor assegura que o avião estava “cheio de tropas paraquedistas” e explica que “quando se atinge um avião de uma nação se está a atingir a soberania do país”.

Logo de seguida, o homem começa a falar de um “sorteio de sete mil reais” e apela a que as pessoas participem, sendo que “a cada 35 reais” as pessoas recebem “um número” que os deixa habilitados ao jogo. Segue-se um vídeo com críticas ao “exército de Lula” e avisos para receitas que podem “desgraçar a sua carreira”.

No seguimento do vídeo o homem vai citando uma alegada reportagem para suportar a ideia de que o avião foi abatido, dizendo que a aeronave foi detetada, que “desativou os seus componentes eletrónicos”, que saiu da Venezuela e que estava “abaixo da altitude permitida”, o que teria levado um general a dar a ordem para atirar contra o avião.

“Mandaram um helicóptero e viram almofadas, cadeiras e partes de corpos boiando”, diz o homem, revelando que a tripulação resgatou 16 cadáveres.

A informação partilhada não tem qualquer referência a meios de comunicação fiáveis, nunca foi confirmada por nenhum responsáveis de nenhum dos países e este seria um tema que jamais passaria despercebido: desde o facto de um país abater um avião de outro, até ao facto de haver 16 militares mortos e de ninguém falar disso.

Tanto no Brasil como nos EUA, estas declarações surgiram em sites que há muito estão associados a notícias falsas, de acordo até com vários meios de investigação de factos, pelo que, tendo em conta todas as outras razões e a somar a esta, pode considerar-se que é falsa a informação de que um avião foi abatido.

Em paralelo, quando, em fevereiro, as forças armadas norte-americanas abateram um balão espião chinês que há dias sobrevoava o país, a informação foi confirmada pelo próprio país e amplamente difundida por meios de comunicação social de todo o mundo.

Conclusão

Não há nenhum fundo de verdade na notícia de que os EUA abateram um avião francês, um ato que teria provocado várias mortes. Trata-se de uma informação que está a circular em sites que há muito são associados a notícias falsas e que não foi noticiada por qualquer órgão de comunicação fidedigno. Além do óbvio, um ataque desta dimensão, ainda mais quando se trata de dois aliados da NATO, seria uma notícia de nível mundial que todos os jornais do mundo cobririam.

ERRADO

