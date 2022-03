Desde que começou a invasão russa da Ucrânia, têm-se multiplicado os apelos à paz e as redes sociais têm sido um meio privilegiado. Numa das publicações, um utilizador do Facebook usa uma fotografia onde é possível ver pequenos grupos de pessoas ajoelhadas na praça Svobody, no centro da cidade de Kharkiv. O momento parece ser enquadrado na legenda: “População ucraniana começa a procurar a presença de Deus nas praças públicas, pedindo por socorro.”

A imagem, com mais de 100 reações, mais de 30 comentários e mais de 50 partilhas foi publicada a 24 de fevereiro, precisamente o dia em que as tropas russas atravessaram a fronteira com a Ucrânia e a fotografia usada é verdadeira, mas foi tirada antes de o conflito ter começado.

Através de uma pesquisa no Google é possível verificar que a fotografia foi publicada pela primeira vez a 2 de março de 2015, sete anos antes da invasão russa, no site da Baptist Press.

O texto do jornalista Marc Ira Hooks (que é também o autor da imagem) explica que as pessoas fotografadas se juntaram para “rezar pela paz na sua cidade” numa altura em que “soldados ucranianos e soldados pro-russos se defrontavam pelo controlo da zona leste do país”. No texto, também se confirma que o momento foi mesmo registado no centro de Kharkiv.

Conclusão

A imagem partilhada dezenas de vezes no Facebook mostra um momento de oração no centro da cidade ucraniana de Kharkiv, mas não é verdade que tenha sido captada depois da invasão russa. Uma pesquisa na internet prova que a fotografia já tinha sido tirada há sete anos, tendo sido agora republicada com uma legenda falsa.

