A Venezuela está a viver um período de crise política, com forte contestação nas ruas, depois de ser declarada a vitória de Nicolás Maduro nas últimas eleições — um resultado já validado pelo Supremo. Apesar disso, vários manifestantes têm contestado o resultado eleitoral, e acreditam que o real vencedor nas urnas foi Edmundo González.

Mas, nem todas as imagens que são apresentadas como sendo de manifestações na Venezuela foram efetivamente captadas naquele país da América Latina.

Circula no Instagram e no Facebook uma imagem em que é possível ver uma multidão numa avenida. Os utilizadores que partilharam esta publicação afirmam que é a realidade nas ruas da Venezuela. Um dos utilizadores acrescenta mesmo que “o povo não aguenta mais viver na miséria por causa de um ditador miserável”.

A imagem que surge na publicação não é manipulada. Contudo, esta fotografia não é de um protesto na Venezuela. A imagem deste aglomerado de pessoas foi captada no Quénia, na avenida Kenyatta, na cidade de Nakuru. Este verão, as ruas deste país foram também palco de fortes protestos contra o Governo.

A imagem que está a circular tanto no Facebook como no Instagram é um frame de um vídeo cuja data da gravação é desconhecida, mas que está disponível no Youtube desde 23 de junho deste ano, comprovando que em causa não está um protesto contra os resultados eleitorais na Venezuela — as eleições só se realizaram a 28 de julho.

Além disso, a agência Reuters, que também verificou este conteúdo, fez uma comparação entre um dos edifícios que são visíveis na publicação e as imagens do Google Street View da avenida Kenyatta. E é possível perceber com clareza que se trata do mesmo local, sobretudo devido ao toldo de uma escola de condução.

Conclusão

A Venezuela tem sido palco de vários protestos devido às suspeitas em torno dos resultados das últimas eleições, que as autoridades daquele país dizem ter confirmado a reeleição de Nicolás Maduro como Presidente. No entanto, estas imagens partilhadas nas redes sociais como tendo sido captadas na Venezuela são na verdade referentes a protestos no Quénia, país que este verão foi também palco de contestação.

ERRADO

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

