Como acontece geralmente nos dias seguintes a terramotos devastadores, o mundo assiste a histórias improváveis de sobrevivência. Nas últimas semanas, têm circulado nas redes sociais várias publicações que alegam que um cão protegeu uma criança debaixo dos escombros de uma estrutura desabada, na sequência dos fortes sismos que abalaram a Venezuela no final de junho. A criança teria sobrevivido com a ajuda do animal.

“Sob os escombros de um edifício que ruiu sob o forte tremor que arrasou a Venezuela, foi encontrado vivo um bebé de poucos meses de vida que dormia suavemente, apesar da tragédia. Ao seu lado um cão que também sobreviveu parece estar fazendo guarda para proteger a criança”, lê-se numa das publicações.

A acompanhar os posts, está uma imagem que mostra um cão ao lado de um bebé, sendo que tanto o animal como a criança estão debaixo de escombros. O cão surge na imagem com um olhar de desalento e desespero.

Ao longo das últimas semanas, foram sendo conhecidos casos de pessoas que foram resgatadas depois de terem conseguido sobreviver durante vários dias sob os escombros de estruturas desabadas. Uma das mais impressionantes é de Hernán Gil, de 40 anos, que foi resgatado vivo dos escombros de um edifício em Catia La Mar, no estado de La Guaira, mais de 100 horas depois dos sismos de 24 de junho.

Também uma mulher de 60 anos, chamada Belkys García, ficou 86 horas imobilizada sob os escombros de um prédio em Caraballeda, também no estado de La Guaira, até ser encontrada por uma equipa de socorristas.

No entanto, a imagem que circula nas redes sociais, que alegadamente mostra um cão a proteger um bebé sob os escombros, é falsa. De acordo com o site de deteção de conteúdos gerados por Inteligência Artificial (IA) Sight Engine, existe uma probabilidade de 97% de a imagem ter sido gerada com IA. De resto, a suposta história que envolveria o cão e o bebé não foi reportada em nenhum meio de comunicação social venezuelano ou de outro país.

Conclusão

É falsa a imagem que mostra um cão a proteger um bebé sob os escombros de um edifício após os sismos que afetaram a Venezuela. A imagem em causa foi gerada através de Inteligência Artificial, como mostram as ferramentas de deteção deste tipo de conteúdos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.